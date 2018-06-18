الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ريبورتاج

التقارب الروسي مع السعودية وإسرائيل يقلق طهران

للمزيد

ثقافة

الكاتب العراقي جبار ياسين حسين: "جمهورية الأدب هي جمهورية المثالية وجمهورية الأحرار"

للمزيد

رياضة 24

مونديال روسيا 2018-المنتخب التونسي.. أمل الكرة العربية

للمزيد

ضيف اليوم

فرنسا – البحرين.. بلدية باريس تعطي الجنسية الشرفية للمعارض نبيل رجب

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

استمرار إضرابات قطاع السكك الحديدية الفرنسي رغم إقرار البرلمان لقانون جديد لإصلاحه

للمزيد

ريبورتاج

رعاة الرنة على الحدود الروسية المنغولية يعيشون بهدوء بعيدا عن الحداثة

للمزيد

أنتم هنا

خليج موربيان.. طبيعة أخاذة وآثار شاهدة على أساطير منطقة بروتاني الفرنسية

للمزيد

ضيف ومسيرة

رندا حبيب: صحافية وإعلامية لبنانية

للمزيد

ريبورتاج

أسرار صناعة الغيتار الإسباني

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

غارة منسوبة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن تستهدف موقعا للجيش السوري قرب البوكمال

© أ ف ب | مقاتلة أمريكية في سماء سوريا، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

فيديو خديجة حديد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/06/2018

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الاثنين عن مصدر عسكري قوله إن طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، شن غارة على موقع تابع للجيش السوري في جنوب شرق البوكمال، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) فجر اليوم الاثنين إن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شن غارة على موقع للجيش السوري في شرق البلاد، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن "التحالف الأمريكي اعتدى على أحد مواقعنا العسكرية في بلدة الهري جنوب شرق البوكمال، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح".

وتابعت الوكالة أن الغارة التي استهدفت البلدة الواقعة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي هي "محاولة يائسة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة أمام تقدم الجيش"، في تكرار للاتهامات التي تسوقها دمشق لواشنطن بدعم "التنظيمات الإرهابية".

وعادة ما يشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات ضد الجهاديين في سوريا والعراق دعما لقوات سوريا الديمقراطية (فصائل كردية وعربية) في محاولتها إخراج تنظيم "الدولة الإسلامية" من آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور (شرق).

وأعاد التنظيم المتطرف مطلع حزيران/يونيو السيطرة على أجزاء من مدينة البوكمال شرق سوريا، في أحد أشرس هجماته بالمنطقة منذ أشهر، ويأتي في وقت يكثف مسلحوه المتوارون في الصحراء من عملياتهم ضد قوات الجيش السوري.

ولم يعد التنظيم يسيطر، إثر خسارته الجزء الأكبر من مناطق نفوذه في سوريا، سوى على أقل من 3 بالمئة من مساحة البلاد مقابل نحو 50 بالمئة في أواخر 2016، بحسب أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودخلت سوريا في دائرة النزاع الدموي منذ منتصف آذار/مارس 2011، ما أدى إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص ودمار هائل في البنى التحتية، إلى جانب نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/06/2018

  • سوريا

    صحافة: قوات سوريا الديمقراطية أطلقت عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" بموجب صفقة سرية

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على أجزاء من البوكمال إثر هجوم عنيف

    للمزيد

  • حدث اليوم

    سوريا: هل ما زال الائتلاف يمثل السوريين؟

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي