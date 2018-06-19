اليمن: أنباء عن اقتحام القوات الموالية للحكومة مطار الحديدة بدعم من التحالف

اقتحمت القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العربي العسكري مطار الحديدة الثلاثاء، بعد قرابة الأسبوع من المعارك العنيفة عند أطرافه. بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية"وام" إن القوات الموالية للحكومة اليمينية قد تمكنت من اقتحام مطار الحديدة (غرب) والتوغل فيه بعد أسبوع من المعارك العنيفة عند أطرافه ضد الحوثيين.

وكانت المعارك قد تجددت صباحا في محيط المطار بعد شن قوات الحكومة المعترف بها دوليا هجوما واسعا، مدعومة بغطاء جوي كثيف لطائرات التحالف العربي الذي تقوده الرياض، ضد مواقع للحوثيين في المنطقة.

وأكد مصدر في القوات الحكومية اقتحام المطار.

ووصلت القوات الحكومية سريعا إلى مدخل مطار المدينة الواقع في جهتها الجنوبية، لكنها واجهت مقاومة عنيفة من قبل الحوثيين.

الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية في تويتر #عاجل_وام | المقاومة اليمنية المشتركة تأسر العشرات من مسلحي الحوثي ممن كانوا يتحصنون خلف أسوار #مطار_الحديدة و داخل المباني في ضربة قاصمة و موجعة لعناصر الميليشيات و قياداتها.#تحرير_الحديدة وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 19 juin 2018

وأوردت "وام"أن معارك الثلاثاء "خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية خلال عملية اقتحام قوات المقاومة اليمنية لـمطار الحديدة".

وتابعت "المقاومة اليمنية المشتركة تأسر العشرات من مسلحي الحوثي ممن كانوا يتحصنون خلف أسوار مطار الحديدة وداخل المباني"، متحدثة عن "سيطرة على أجزاء واسعة "من المطار.

وصرح قادة في القوات الموالية للحكومة أن "قوة كبيرة"تشارك في العملية التي انطلقت بعيد وصول "تعزيزات ضخمة "إلى محيط المطار الواقع في جنوب مدينة الحديدة، في سابع أيام الهجوم الذي يهدف إلى استرجاع المدينة ومينائها الاستراتيجي من قبضة الحوثيين.

وتابع المصدر أن العملية تترافق مع غارات مكثفة لطائرات التحالف على مواقع يتحصن فيها الحوثيون داخل المطار. دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف القوات المهاجمة.

وأعلنت الإمارات أن القوات الموالية للحكومة اليمنية اقتحمت مطار الحديدة الثلاثاء، بعد نحو أسبوع من المعارك. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "بمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، المقاومة اليمنية المشتركة تدخل مطار الحديدة في عملية عسكرية نوعية ودفاعات ميليشيات الحوثي تتهاوى".

الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية في تويتر #عاجل_وام | بمشاركة و إسناد من #القوات_المسلحة_الإماراتية .. المقاومة اليمنية المشتركة تدخل #مطار_الحديدة في عملية عسكرية نوعية و دفاعات ميليشيات الحوثي تتهاوى.#تحرير_الحديدة وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 19 juin 2018

وتحاول القوات الموالية للحكومة منذ الأربعاء الماضي اقتحام الحديدة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، بمساندة التحالف الذي تقوده الرياض، في إطار هجوم واسع أطلق عليه اسم "النصر الذهبي"وهو أكبر هجوم تشنه هذه القوات ضد الحوثيين منذ نحو ثلاث سنوات.

ويعتبر ميناء الحديدة منفذا رئيسيا لدخول أغلب المساعدات والمواد التجارية والغذائية الدولية لملايين السكان في هذا البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية كبيرة، والذي تتهدد المجاعة نحو8 ملايين من سكانه.

في المقابل، يعتبر التحالف العسكري الذي يضم الإمارات، أن هذا الميناء الاستراتيجي هو أساسا منطلق عمليات عسكرية يشنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، وهو أيضا ممر لتهريب "الصواريخ التي تطلق على السعودية".حيث يتهم التحالف إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين ودعمهم عسكريا، ما تنفيه طهران.

وقد دعا التحالف الحوثيين إلى تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة أو للحكومة المعترف بها دوليا مقابل إيقاف الهجوم.

والاثنين، أكدت الإمارات، التي تقود القوات المهاجمة، أن عملية "النصر الذهبي" لن تتوقف سوى في حال انسحاب غير مشروط لقوات الحوثيين من المدينة.

ويدور النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين في اليمن منذ نحو أربع سنوات .وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري عربي في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 وبعدها على الحديدة.

وستمثل السيطرة على مدينة الحديدة التي يقطنها ما لا يقل عن600 ألف نسمة، أكبر انتصار عسكري لقوات السلطة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، منذ استعادتها خمس محافظات من قبضتهم في 2015.

وتبعد مدينة الحديدة نحو 230 كلم عن صنعاء، والمدينة هي مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته .وتشن القوات الموالية للحكومة منذ أشهر عمليات عسكرية في مناطق مختلفة من المحافظة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/06/2018