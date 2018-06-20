الجيش الإسرائيلي يقصف عشرات المواقع في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته قصفت ليل الثلاثاء الأربعاء ما لا يقل عن 25 موقعا في غزة ردا على "هجوم شديد بصواريخ" استهدف المدن الإسرائيلية، متهما حركة حماس بإطلاق الصواريخ وجر القطاع وسكانه إلى "تداعيات أسوأ".

قصف الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء نحو25 موقعا في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر. وأضاف الجيش في بيان أنه أحصى نحو ثلاثين قذيفة بينها صواريخ أطلقت ليلا من القطاع على إسرائيل.

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي "منظمة حماس الإرهابية استهدفت المدنيين الإسرائيليين ليلا عبر تعريضهم لهجوم شديد بصواريخ، وتجر قطاع غزة وسكانه المدنيين إلى تداعيات أسوأ".

ويبدو أن حماس قررت من جهتها الرد على الضربات العسكرية، فاستهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع عسكرية لها، وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت "ردا على استمرار إطلاق الطائرات الورقية والبالونات التخريبية باتجاه الأراضي الإسرائيلية". وتابع أن الجيش الإسرائيلي "مصمم على مواصلة التحرك بشكل متصاعد ضد هذه الأعمال الإرهابية طالما هناك حاجة وباستخدام وسائل متنوعة".

من جهة أخرى، قال مصدر أمني فلسطيني إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ عدة على أرض خالية بجانب موقع تدريب يتبع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. مضيفا أن غارة أخرى استهدفت موقعا تابعا للقسام في شمال القطاع.

ودوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية تحذر من سقوط صواريخ أو قذائف هاون. كما أفاد شهود عيان أن فصائل فلسطينية مسلحة أطلقت عددا من القذائف والصواريخ على جنوب إسرائيل بعد القصف. لكن أي فصيل فلسطيني لم يعلن مسؤوليته عن إطلاق هذه القذائف، رغم أن المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم كتب على صفحته على فيس بوك "كل التحية للمقاومة الباسلة التي ردت على القصف الإسرائيلي لمواقعها في غزة"، مؤكدا أن "هذا حق مشروع".

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد قصفت مطلع حزيران/يونيو الجاري أكثر من 15 موقعا تابعا لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق أربع قذائف من القطاع المحاصر على إسرائيل.

وتصاعدت وتيرة العنف على جانبي الحدود في الأسابيع الماضية، حيث قتل ما لا يقل عن 120 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات حاشدة بدأت في 30 آذار/مارس على حدود غزة.

ووسط إدانة دولية لاستخدامها القوة المميتة، اعتبرت تل أبيب أن غالبية القتلى هم من عناصر حماس ومسلحين حاولوا شن هجمات تحت ستار الاحتجاجات. ويؤكد الفلسطينيون أن معظم القتلى وآلاف المصابين كانوا من المدنيين العزل الذين استخدمت ضدهم إسرائيل القوة المفرطة.

سبق وخاضت الدولة العبرية وحركة "المقاومة الإسلامية" حماس ثلاث حروب منذ سنة 2008. وطبق اتفاق "هش" لوقف إطلاق النار منذ2014 على جانبي السياج الفاصل بين إسرائيل وغزة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/06/2018