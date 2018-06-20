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الشرق الأوسط

تضارب الأنباء حول سيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية على مطار الحديدة

© أ ف ب | قوات موالية للحكومة اليمنية المدعومة دوليا في منطقة مطار الحديدة، 19 حزيران/يونيو 2018.

فيديو عدنان الصنوي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/06/2018

تضاربت الأنباء الأربعاء حول سيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية بشكل كامل على مطار الحديدة، والتي كانت قد شنت الثلاثاء عملية واسعة لاستعادة السيطرة عليه وتمهيدا لطرد الحوثيين من المدينة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.

قال مراسل فرانس24 في اليمن إن "المعارك خفت نسبيا في مطار الحديدة (غرب) بعد سيطرة القوات الموالية للحكومة على أجزاء واسعة من جنوب وغرب المطار حيث يقع المدرج الحربي وقواعد الدفاع الجوي.. بينما ظل المطار المدني خارج سيطرتها، حيث يعتقد أن الحوثيين نشروا قناصة وألغاما" لعرقلة تقدم القوات المهاجمة.

وكان ضابط كبير في التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن قال اليوم الأربعاء إن القوات الموالية للحكومة اليمنية سيطرت على مطار الحديدة "بالكامل".

وفي تسجيل فيديو نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية على حسابها في تويتر، صرح العميد الركن عبد السلام الشحي، وهو قائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن "تم (...) اليوم تحرير مطار الحديدة بمشاركة ألوية العمالقة وبإسناد من قوات التحالف"، مشيرا إلى أنه "تم تطهير المطار بالكامل (من الحوثيين) والسيطرة عليه".

الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية في تويتر

وبحسب الشحي فإن "خسائر العدو تقدر بالمئات".

وشنت القوات الموالية للحكومة قبل أسبوع هجوما واسعا بمساندة التحالف الذي تقوده السعودية تحت مسمى "النصر الذهبي" بهدف اقتحام الحديدة المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر والسيطرة عليها.

ويعتبر ميناء الحديدة منفذا رئيسيا لوصول المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة إلى ملايين السكان في بلد يعاني أزمة إنسانية كبيرة حيث يهدد شبح المجاعة نحو 8 ملايين من سكانه.

والاثنين، أكدت الإمارات العربية المتحدة التي تساند القوات اليمنية المهاجمة، أن الهجوم على ميناء الحديدة لن يتوقف إلا في حال انسحب الحوثيون من المدينة دون شروط.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/06/2018

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