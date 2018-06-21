وزارة العدل الإسرائيلية: زوجة نتانياهو متهمة بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة"

قدمت نيابة منطقة القدس لائحة اتهامات بحق زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، وذلك بعد تحقيق للشرطة حول تزوير نفقات الأسرة.

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الخميس أن نيابة منطقة القدس قدمت لائحة اتهام بحق ساره نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" وذلك بعد تحقيق طويل من الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الأسرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "نيابة منطقة القدس قدمت لائحة اتهام بحق زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/06/2018