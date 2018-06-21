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الشرق الأوسط

الإيرانيات يدخلن الملاعب في بلادهن لمتابعة المونديال لأول مرة منذ 1979

© فرانس 24

فيديو علي الباشا

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/06/2018

رغم خسارة المنتخب الإيراني الأربعاء أمام حامل اللقب الإسباني في مونديال روسيا 2018، إلا أن ذلك قوبل بفوز كبير للمرأة الإيرانية حيث تمكنت من حضور مباراة منتخب بلادها مع نظيره الإسباني على شاشات عملاقة، بعد فتح السلطات أكبر ملعب لكرة القدم في طهران "ستاد أزادي" أمام آلاف النساء والرجال لأول مرة منذ الثورة الإسلامية في 1979.

نشرت في : 21/06/2018

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