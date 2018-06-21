ميركل تلتقي العاهل الأردني في عمان وعملية السلام على رأس جدول الأعمال

تصدرت عملية السلام في الشرق الأوسط جدول أعمال مباحثات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان الخميس. من جهة أخرى، أعلنت ميركل عن قرض ميسر غير مشروط للمملكة بقيمة 100 مليون دولار. وألتقت المستشارة الألمانية بجنود ألمان متمركزين في الأردن، قبيل مغادرتها إلى بيروت، المحطة التالية في جولتها بالمنطقة.

أجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، أكد خلالها الملك أن لا سلام في المنطقة دون حل عادل يقود إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

والتقت ميركل العاهل الأردني في قصر الحسينية (غرب عمان) وأدليا بتصريحات عقب مباحثات تركزت على الأوضاع في الشرق الأوسط.

مداخلة مراسلة فرانس 24 دانية المعايطة حول زيارة ميركل للأردن

وقال الملك "لا يمكن أن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل ودائم يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وأكد أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال القضية المحورية في المنطقة، ولألمانيا والاتحاد الأوروبي دور رئيسي في تعزيز جهود السلام استنادا إلى حل الدولتين".

من جهتها، قالت ميركل "لا يمكن الحديث عن الأردن دون الإشارة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تصب في صميم مصالحه، لكن للأسف لم نر على مدار عدة سنوات تقدما فيها".

وأضافت "نحن جميعا نعرف أهمية ما يقدمه الأردن من آراء للتوصل إلى حل".

ميركل تعلن عن قروض ميسرة بـ100 مليون دولار للأردن

من جهة أخرى، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قرض ألماني ميسر للمملكة بقيمة 100 مليون دولار.

وقالت ميركل للصحافيين في تصريحات أدلت بها إلى جانب العاهل الأردني عقب لقائهما في الديوان الملكي "سنقدم (للأردن) قرضا ميسرا غير مشروط قيمته 100 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي".

وأضافت "نعلم أن الأوقات الحالية صعبة، وأن نتيجة هذه الإصلاحات لا يمكن رؤيتها إلا تدريجيا".

ميركل تلتقي جنودا من ألمانيا متمركزين في الأردن

كما التقت ميركل في قاعدة عسكرية جنودا ألمانا متمركزين في المملكة في إطار عمليات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

وقدمت شكرها للجنود قائلة إن "هذه المنطقة هي تقريبا أمام بوابة بلدنا. وأنتم تساهمون هنا في حماية أمننا وفي حفظ السلام".

وغادرت ميركل عمان مساء الخميس متوجهة إلى بيروت لاستكمال جولتها في المنطقة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 21/06/2018