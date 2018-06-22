الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

الصحة أولا

العلاج بالفن: ما هو وما هي استعمالاته؟

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. هل تهدد أعمال العنف جهود التسوية؟

للمزيد

ضيف اليوم

تركيا-الانتخابات التشريعية والرئاسية.. من نظام برلماني علماني نحو نظام رئاسي إسلامي؟

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر.. هل الدستور الجزائري بحاجة لمراجعة؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل من قراءة سياسية للأداء العربي في مونديال روسيا ؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل وجد الأميركيون في برلين نهاية الحرب التجارية؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ساره نتانياهو تواجه إتهامات رسمية ب"الإحتيال وخيانة الأمانة"

للمزيد

النقاش

تركيا: هل الرهان في صالح اردوغان؟

للمزيد

تكنوفيليا

تلستار 18: كرة ذكية من نفس نوع وقياس الكرة الرسمية في افتتاح مونديال روسيا

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

ريبورتاج: المعارضة التركية تلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد تركيز الإعلام الرسمي على أردوغان

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

فيديو حسين أسد , فاطمة كيزيلبوقا

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/06/2018

حظيت حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابية بحصة الأسد من التغطيات الإعلامية في وسائل الإعلام المحلية، على حساب بقية المرشحين الذين غاب بعضهم بشكل شبه تام عن التلفزيون الرسمي. ولم يكن أمام بقية المرشحين المعارضين من خيار، سوى بعض القنوات المعارضة الصغيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، لإدارة حملاتهم والترويج لبرامجهم الانتخابية.

نشرت في : 22/06/2018

  • تركيا

    تركيا: المرشح الكردي للانتخابات دميرتاش يندد بـ"النظام القمعي" لأردوغان

    للمزيد

  • تركيا

    الانتخابات التركية: "الزعيم القوي" أردوغان في مواجهة خصوم شرسين ومعارضة موحدة

    للمزيد

  • النقاش

    تركيا: هل الرهان في صالح اردوغان؟

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي