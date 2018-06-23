الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

هآرتس واخر تسريبات "صفقة القرن"

للمزيد

تونس - باريس

عبد الفتاح مورو: يجب على حركة النهضة دعم شخصية توافقية من خارجها للانتخابات الرئاسية

للمزيد

حدث اليوم

جنوب السودان: من يملك عقدة السلام؟

للمزيد

مراقبون

حين تجد نفسك عالقا في مطار وترفض الدول وشركات الطيران قبولك

للمزيد

حوار

الدكتور ممدوح العبادي: مقررات قمة مكة لدعم الأردن غير كافية لمعظم الساسة الأردنيين

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة: خسارة أم ربح لأوروبا؟

للمزيد

ريبورتاج

الجزائر.. المزارعون يستخدمون حشرة الدعسوقة لحماية محاصيلهم

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

جدل بسبب طلب ماكرون إقامة مسبح في المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين

للمزيد

ريبورتاج

إيطاليا.. المجتمع في صقلية يكافح لإنهاء المافيا

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات إف-16 من الولايات المتحدة

© صورة من موقع شركة لوكهيد مارتن

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/06/2018

قالت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة إن مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية الدفاعية واثنتين من الشركات التابعة لها فازت بعقد بـ1,12 مليار دولار لإنتاج مقاتلات إف 16 بلوك 70 للبحرين. وبذلك ستصبح البحرين واحدة من أوائل الدول الخليجية التي تملك هذا الجيل من المقاتلات.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة فوز مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية الدفاعية واثنتين من الشركات التابعة لها بعقد بـلغت قيمته 1,12 مليار دولار لإنتاج طائرات إف 16 بلوك 70 القتالية لمملكة البحرين الصغيرة الواقعة في الخليج العربي.

والعقد الذي تم الإعلان عن خطوطه العريضة في تشرين الثاني/نوفمبر يتعلق بإنتاج 16 مقاتلة طراز إف 16 بلوك 70. وسيتم تسليم المقاتلات في 30 أيلول/سبتمبر 2023 استنادا لمصادر في البنتاغون. وستُبنى الطائرات في غرينفيل (ساوث كارولينا، جنوب شرق) وفورت وورث (تكساس، غرب). وبذلك ستصبح البحرين واحدة من أوائل الدول الخليجية التي تملك هذا الجيل من المقاتلات.

وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمعت السلطات فيها حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية.

وانتقد العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بحدة الوضع الحقوقي في البحرين واستهداف السلطة الحاكمة المعارضين وقمعهم بأحكام قاسية بالسجن أو إسقاط الجنسية وكذلك حظر كل أشكال التعبير السلمي وحل جميع التكتلات السياسية المعارضة بالبلاد والتي تتهمها بالعمالة لإيران.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/06/2018

  • البحرين

    البحرين: ترحيل ثمانية ناشطين ومعارضين مجردين من جنسيتهم إلى النجف العراقية

    للمزيد

  • البحرين

    البحرين: منظمات حقوقية تطالب بإطلاق الناشط نبيل رجب بسبب مخاوف على حياته

    للمزيد

  • دبلوماسية

    البحرين تطلب من مواطنيها مغادرة إيران وعدم السفر إليها "تحت أي ظرف"

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي