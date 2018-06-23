البحرين تدفع أكثر من مليار دولار لشراء مقاتلات إف-16 من الولايات المتحدة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة إن مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية الدفاعية واثنتين من الشركات التابعة لها فازت بعقد بـ1,12 مليار دولار لإنتاج مقاتلات إف 16 بلوك 70 للبحرين. وبذلك ستصبح البحرين واحدة من أوائل الدول الخليجية التي تملك هذا الجيل من المقاتلات.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة فوز مجموعة لوكهيد مارتن الأمريكية الدفاعية واثنتين من الشركات التابعة لها بعقد بـلغت قيمته 1,12 مليار دولار لإنتاج طائرات إف 16 بلوك 70 القتالية لمملكة البحرين الصغيرة الواقعة في الخليج العربي.

والعقد الذي تم الإعلان عن خطوطه العريضة في تشرين الثاني/نوفمبر يتعلق بإنتاج 16 مقاتلة طراز إف 16 بلوك 70. وسيتم تسليم المقاتلات في 30 أيلول/سبتمبر 2023 استنادا لمصادر في البنتاغون. وستُبنى الطائرات في غرينفيل (ساوث كارولينا، جنوب شرق) وفورت وورث (تكساس، غرب). وبذلك ستصبح البحرين واحدة من أوائل الدول الخليجية التي تملك هذا الجيل من المقاتلات.

وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمعت السلطات فيها حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية.

وانتقد العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بحدة الوضع الحقوقي في البحرين واستهداف السلطة الحاكمة المعارضين وقمعهم بأحكام قاسية بالسجن أو إسقاط الجنسية وكذلك حظر كل أشكال التعبير السلمي وحل جميع التكتلات السياسية المعارضة بالبلاد والتي تتهمها بالعمالة لإيران.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/06/2018