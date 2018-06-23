الجيش العراقي يعلن مقتل 45 مقاتلا من تنظيم "الدولة الإسلامية" في غارات شنها شرق سوريا

أعلن الجيش العراقي في بيان السبت، عن مقتل 45 عنصرا من تنظيم "الدولة الإسلامية" بينهم قياديون، في غارات جوية شنها على ثلاثة مواقع في منطقة هجين بمحافظة دير الزور شرق سوريا. يذكر أن سلاح الجو العراقي ينفد منذ نيسان/أبريل الماضي ضربات جوية داخل الأراضي السورية ضد مواقع تابعة للتنظيم المتطرف، على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين.

أفاد بيان للجيش العراقي السبت، أن 45 عنصرا من تنظيم "الدولة الإسلامية"، بينهم قياديون قتلوا في غارة جوية عراقية على ثلاثة أهداف للتنظيم المتطرف داخل الأراضي السورية.

وأشار مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن طائرات "أف 16" عراقية نفذت "ضربة جوية موفقة استهدفت خلالها اجتماعا لقيادات داعش في 3 أوكار للعصابات الإرهابية" في منطقة هجين في شرق سوريا، ما أسفر عن "تدمير الأهداف بالكامل، وقتل نحو 45 إرهابيا".

وأضاف البيان أن الضربة جاءت بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي و"وفق معلومات استخباراتية دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية، وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة".

قيادات تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" بين القتلى

وتابع البيان أن من بين القتلى "ما يسمى المشرف على ملف وزير الحرب، نائب وزير الحرب، (المسؤول) العسكري للجزيرة، أحد أمراء الإعلام، ناقل بريد المجرم أبو بكر البغدادي، قائد شرطة داعش، وإرهابي آخر يعد من أهم القيادات أيام تنظيم القاعدة".

وينفذ سلاح الجو العراقي منذ نيسان/أبريل ضربات جوية داخل الأراضي السورية على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين، حيث سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة.

وتقع هجين في محافظة دير الزور، شرق سوريا، على بعد خمسين كيلومترا عن الحدود العراقية.

ويتواجد ما لا يقل عن 65 من كبار قادة تنظيم "الدولة الإسلامية" في هجين، بحسب ما ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.

كما أرسلت السلطات العراقية ضباط مخابرات إلى سوريا، لتنفيذ عملية ناجحة باعتقال خمسة من كبار قادة الجهاديين.

وتحاصر منطقة هجين، منذ نهاية عام 2017، قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف عربي-كردي مدعوم من واشنطن، وهناك مئات المعتقلين في سجن المنطقة الخاضعة لسيطرة الجهاديين، وفقا للمصدر.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 23/06/2018