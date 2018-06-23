العراق: العبادي والصدر يعلنان تحالفا سياسيا بين كتلتيهما

خلال مؤتمر صحافي جمعهما في مدينة النجف العراقية، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورجل الدين مقتدى الصدر السبت تحالفا سياسيا بين كتلتيهما. ووصف الزعيمان التحالف بينهما بأنه "عابر للطائفية الإثنية". وكانت كتلة الصدر التي تحمل اسم "ائتلاف النصر" قد تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بينما حلت كتلة "سائرون" التي يتزعمها العبادي في المركز الثالث.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورجل الدين مقتدى الصدر اليوم السبت تحالفا بين كتلتيهما السياسيتين.

وقال الزعيمان في مؤتمر صحفي بمدينة النجف حيث يعيش الصدر إن التحالف بين ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي وتحالف سائرون الذي يتزعمه الصدر وحصل على أكبر عدد من المقاعد "عابر للطائفية والإثنية".

يذكر أن كتلة الصدر تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، بينما حلت كتلة العبادي في المركز الثالث

وفي أوائل يونيو/ حزيران، أعلن الصدر وهادي العامري، الذي جاءت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات وتربطه علاقات وثيقة مع إيران، تحالف كتلتيهما.

وبعد اجتماع استمر لنحو ثلاث ساعات، أعلن الطرفان في مؤتمر صحافي مشترك عن تشكيل تحالف بين كتلتيهما.

وقالا في بيان "نعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط ومبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي".

وأضافا أن التحالف سيساهم في "بلورة حكومة قوية تخدم تطلعات شعبنا في جميع المجالات".

وبحسب مصدر مقرب من تحالف "سائرون" الذي يتزعمه الصدر، فإن المسألة الأكثر حساسية هي منصب رئيس الوزراء، الذي يأمل العبادي الاحتفاظ به، وهو ما ترفضه الكتل الأخرى الفائزة.

ولم يشر البيان نهائيا إلى التحالف الذي أعلنه الصدر الأسبوع الماضي مع كتلة "الفتح" بقيادة هادي العامري والتي حصدت 47 مقعدا.

كما أن البيان لم يلفت إلى الاتفاق الأقدم بين الصدر وتيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم (19 مقعدا) و"ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي (21 مقعدا).

ووسط هذا الغموض، يمكن لتلك الكتل التي تحالفت مع الصدر إذا ما اجتمعت، جمع 183 مقعدا، بما يضمن لها غالبية نيابية في برلمان يعد 329 نائبا، ما يسمح لها بتسمية رئيس الحكومة المقبل.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 23/06/2018