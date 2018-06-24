أردوغان يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية والمعارضة تشكك

العراق: العبادي والصدر يعلنان تحالفا سياسيا بين كتلتيهما للمزيد

مونديال روسيا: المنتخب التونسي يقترب من الوداع بعد خسارته أمام بلجيكا 2-5 للمزيد

ماكرون يؤيد فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لاستقبال مهاجرين للمزيد

الطيران الروسي يشن غارات على جنوب سوريا للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار عام 2017 للمزيد

تركيا: إقبال كثيف من الناخبين على التصويت في انتخابات حاسمة لمستقبل البلاد للمزيد

النساء السعوديات يبدأن في قيادة السيارات على طرقات البلاد للمزيد

مونديال روسيا: اليابان تنتزع تعادلا من السنغال بهدفين لكل منهما للمزيد

نجل ولي العهد البريطاني يبدأ جولة شرق أوسطية من العاصمة الأردنية للمزيد

قمة أوروبية طارئة بين زعماء الاتحاد لعقد محادثات بشأن ملف الهجرة الشائك للمزيد

اليمن: المعارك تقترب من وسط الحديدة ومخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية للمزيد

موفدة فرانس 24 في إسطنبول تستطلع آراء الناخبين الأتراك لدى خروجهم من مكاتب الاقتراع للمزيد