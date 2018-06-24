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الشرق الأوسط

أردوغان يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية والمعارضة تشكك

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/06/2018

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية، مؤكدا أن "الجماهير اختارته رئيسا". أشاد أردوغان بالإقبال الكبيرة على الانتخابات معتبرا ذلك "درسا في الديمقراطية". من جهته، قال حزب الشعب الجمهوري إن الانتخابات تتجه لجولة ثانية، مؤكدا أنه من السابق لأوانه إعلان فوز أردوغان.

نشرت في : 24/06/2018

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