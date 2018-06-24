الأمير وليام يصل إلى الأردن في مستهل جولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية

وصل الأمير وليام نجل ولي العهد البريطاني الأحد إلى الأردن في مستهل زيارة لمنطقة الشرق الأوسط تقوده إلى إسرائيل والضفة الغربية. ويشمل جدول أعمال الجولة لقاءات بلاجئين سوريين وفلسطينيين وجنود بريطانيين، فضلا عن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

توجه الأمير وليام نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى الأردن الأحد في مستهل رحلة تاريخية في الشرق الأوسط تشمل كذلك إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وحطت طائرة الأمير في مطار ماركا (شرق عمان) عند الساعة 16:05 (13:05 ت غ). وكان في استقباله ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله.

واستعرض الأمير وليام لدى نزوله من الطائرة التي كتب عليها "القوات الجوية الملكية" حرس الشرف الأردني بزي قوات البادية على الجانبين لتحيته.

ويلتقي دوق كامبريدج (36 عاما) في عمان ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله (23 عاما) الذي تخرج من أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية في بريطانيا التي ارتادها وليام.

ومن المقرر أن يلقي الأمير كلمة الأحد في مقر السفير البريطاني في عمان أثناء احتفال رسمي.

وعلى جدول الزيارة المزدحم، لقاء للأمير وليام في الأردن مع شباب وجنود بريطانيين ولاجئين سوريين.

الأمير وليام يزور مدينة جرش الأثرية قبل توجهه إلى إسرائيل

وسيزور نجل ولي العهد البريطاني غدا الاثنين مدينة جرش الأثرية (50 كلم شمال عمان) ويتجول بين آثار المدينة الرومانية فيما سيتابع عرضا على المسرح الروماني القديم، ويقابل أطفالا وشبان أردنيين وسوريين.

ويتوجه الأمير وليام الذي يأتي في المرتبة الثانية في ولاية العرش البريطاني، إلى إسرائيل مساء الاثنين ليبدأ زيارته التاريخية التي تشمل كذلك الضفة الغربية المحتلة.

وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي إسرائيل سيضع إكليلا من الزهور في نصب ضحايا محرقة اليهود (ياد فاشيم).

وسوف يزور جبل الزيتون في القدس وقبر جدة والده أميرة اليونان أليس التي كرمتها إسرائيل لإنقاذها عائلة يهودية في اليونان خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة سيلتقي الأمير بلاجئين فلسطينيين وشباب.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/06/2018