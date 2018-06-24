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الشرق الأوسط

السعودية تعلن اعتراض صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون استهدفت مواقع بالرياض

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/06/2018

أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين الأحد قصف "مركز معلومات وزارة الدفاع السعودية وأهداف أخرى ملكية بالرياض بدفعة من صواريخ بركان الباليستية". من جانبها، قالت قناة "الإخبارية" السعودية إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا فوق العاصمة الرياض.

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق الرياض.

من جانبها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن وحداتها "استهدفت مركز معلومات وزارة الدفاع وأهدافا ملكية أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية".

وقال شاهد من رويترز إنه سمع دوي ستة انفجارات على الأقل وشاهد ومضات تبعها بعض الدخان في سماء الرياض. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يرد تعليق من السلطات السعودية أو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لقتال الحوثيين الذين استهدفوا الرياض بصواريخ باليستية عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 24/06/2018

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