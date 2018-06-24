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مونديال روسيا: ألمانيا تحقق فوزا ثمينا على السويد 2-1
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العراق: العبادي والصدر يعلنان تحالفا سياسيا بين كتلتيهما
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مونديال روسيا: المنتخب التونسي يقترب من الوداع بعد خسارته أمام بلجيكا 2-5
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تركيا: صلاحيات جديدة واسعة بانتظار الرئيس الفائز بالانتخابات
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ماكرون يؤيد فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لاستقبال مهاجرين
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الطيران الروسي يشن غارات على جنوب سوريا للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار عام 2017
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بالصور: أهم الأحداث التي شهدتها تركيا في فترة حكم أردوغان
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فيديو غرافيك: ماذا نعرف عن تركيا الحديثة؟
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تركيا: إقبال كثيف من الناخبين على التصويت في انتخابات حاسمة لمستقبل البلاد
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موفدة فرانس 24 في إسطنبول تستطلع آراء الناخبين الأتراك لدى خروجهم من مكاتب الاقتراع
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النساء السعوديات يبدأن في قيادة السيارات على طرقات البلاد
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نجل ولي العهد البريطاني يبدأ جولة شرق أوسطية من العاصمة الأردنية
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