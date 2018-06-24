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الشرق الأوسط

تركيا: إقبال كثيف من الناخبين على التصويت في انتخابات حاسمة لمستقبل البلاد

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو حسين أسد

آخر تحديث : 24/06/2018

توجه الناخبون الأتراك بكثافة على صناديق الاقتراع الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي تشكل تحديا هاما للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، لتبدأ عملية فرز الأصوات، على أن تعلن النتائج الأولية في وقت متأخر من مساء اليوم.

نشرت في : 24/06/2018

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