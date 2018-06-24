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الشرق الأوسط

مباشر: تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/06/2018

تابعوا مباشرة على فرانس24 تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، التي أغلقت صناديق الاقتراع فيها عند الساعة 5 مساء من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2 بتوقيت غرينتش).

نشرت في : 24/06/2018

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