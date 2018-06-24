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الشرق الأوسط

موفدة فرانس 24 في إسطنبول تستطلع آراء الناخبين الأتراك لدى خروجهم من مكاتب الاقتراع

فيديو

فيديو مايسة عواد

آخر تحديث : 24/06/2018

استطلعت موفدة فرانس 24 إلى إسطنبول مايسة عواد آراء بعض الناخبين الأتراك عند خروجهم من أحد مكاتب الاقتراع. وتراوحت الآراء بين داعم للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وراغب في التغيير من أجل مستقبل أفضل للبلاد.

نشرت في : 24/06/2018

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