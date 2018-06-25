مواقع التواصل الاجتماعي السعودية تحتفل بحق قيادة السعوديات للسيارة

شكلت مواقع التواصل الاجتماعي مساحة للسعوديات احتفلن فيها برفع الحظر على قيادة السيارات الذي كان مفروضا عليهن في المملكة منذ عقود. فيديوهات وصور أظهرت منذ منتصف ليلة السبت/الأحد سائقات مبتهجات بقيادة السيارات ، رغم بعض الأصوات المعارضة التي تناهض هذا التغيير الاجتماعي الذي تنتهجه السعودية منذ فترة في إطار جملة إصلاحات يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كان الأحد 24 حزيران/يونيو 2018 موعدا انتظرته السعوديات بفارغ الصبر للتمتع بحق كدن ييأسن من الحصول عليه، إذ دخل قرار ملكي، مكنهن من قيادة السيارات لأول مرة في تاريخ المملكة، حيز التنفيذ.

قيادة السيارات كانت خطوة ختمت حزمة من الإصلاحات الاجتماعية الأخرى، بدفع من ولي العهد محمد بن سلمان، رفعت الحظر عن أنشطة عديدة على غرار حضور عروض في قاعات السينما والحفلات الموسيقية والسماح للنساء بارتياد الملاعب.

حالما تحولت قيادة السعوديات للسيارة إلى حقيقة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي محليا وحتى عربيا بصورهم. فانتشرت مقاطع فيديو لنساء خلف مقود السيارة في انتظار ساعة الصفر، أي منتصف ليل السبت الأحد الموافق لدخول القانون الذي يتيح لهن القيادة حيز التنفيذ.

كما ظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو صورها هواة تظهر سعوديات تضطلعن بمهمة سياقة سيارات أوبر وسيارات الأجرة الخاصة، ما أبهج البعض من رواد الإنترنت.

هذا وانتشرت صور تظهر عناصر من الشرطة يقومون بتوزيع الورود على السائقات بهذه المناسبة.

الشرطة توزع الورود على السائقات

مشاهير أيضا شاركوا على منصات التواصل الاجتماعي بسريان حق قيادة السعوديات للسيارات. الثري السعودي ورجل الأعمال الوليد بن طلال نشر مثلا على حسابه الشخصي على تويتر فيديو يظهر فيهوهو ينتظر الساعة الصفر صحبة ابنته وحفيداته داخل السيارة قبل أن يتثبت من صحة رخصة سياقة ابنته ريم التي تتسلم بعد ذلك المقود وتنطلق بالسيارة عائدة إلى البيت.

هاشتاغات #المرأة_السعودية_تقود_السيارة و#قيادة_المرأة_السعودية و#شكرا_الأمير_محمد_بن_سلمان كانت من أكثرها تداولا على تويتر بعد دخول القرار حيز التنفيذ. محرك البحث غوغل أيضا شهد بدوره استخداما واسعا لهاشتاغ #المرأة_السعودية_تسوق في 24 حزيران/يونيو.

مقاطع الفيديو المنتشرة بعد هذا الحدث صاحبتها أحيانا مقاطع تفسيرية أو توضيحية لمساعدة السعوديات في دربهن الجديد ومرافقتهن في هذا التحدي.

فيشرح أحد الفيديوهات كيف يمكن للمرأة التي تقود سيارةإثبات هويتها دون الكشف عن وجهها في حال خضوعها للمراقبة، وذلك عبر استخدام خدمة التعرف على البصمات المتوفرة اليوم في لأغلب الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.

وبرزت أيضا تغريدات تتضمن نصائح لتفادي الحوادث المرورية، لكنها تضمنت في نفس الوقت درجة من السخرية. فمع ترحيب شق من الناشطين بهذا المكسب الجديد، نشر آخرون فيديوهات ساخرة مستخدمين نفس هذه الهاشتاغات وتظهر حالة الطرقات الخطيرة بعد السماح للسعوديات بالسياقة.

إلا أن بعض الأصوات بدتمعارضة لهذا التغيير الاجتماعي، فاعتبرت أن التناول الإعلامي لهذه القضية فيه شيء من المغالاة، وأن قلة قليلة من السعوديات بدأت في قيادة السيارة بعد رفع الحظر، وأن أغلبية هذه الشخصيات هي من شخصيات السوشال ميديا، عالم مواقع التواصل الاجتماعي.

تويتر يشكك في مدى الإقبال على قيادة السيارات لدى السعوديات





من جهة أخرى، هذا الحدث قد يخفي في الواقع حسب البعض الآخر رغبة السلطات في التعتيم على مسائلتتعلقبالتضييق على بعضالناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان في السعودية، حيث لا يزال البعض منهم رهن الإيقاف، وكانت حملة اعتقالات طالت الناشطات إيمان النفجان ولجين الهذلول وعائشة المانع، وكن من بين الشخصيات الأبرز اللواتي تحدين قرار منع سياقة السيارة وطالبن بإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة.

فرانس24

نشرت في : 25/06/2018