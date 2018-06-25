النظام السوري يصعد الهجوم على درعا ويسعى لعزل مناطق المعارضة

قصفت قوات النظام السوري بعشرات الصواريخ والبراميل المتفجرة، أحياء تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا جنوبي سوريا، مما تسبب بفرار عشرات العائلات نحو الحقول المجاورة. وتكثف قوات النظام السوري منذ أسبوع بدعم روسي قصفها على المحافظة، وتحديدا ريفها الشرقي، في محاولة لفصل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة إلى عدة جيوب تمهيدا لتسهيل السيطرة عليها.

تشكل محافظة درعا السورية منذ أسبوع هدفا لقصف عنيف من قبل قوات النظام انضمت إليه روسيا قبل يومين، يطال خصوصا ريفها الشرقي حيث تتركز الفصائل المعارضة، ما تسبب بمقتل 29 مدنيا على الأقل وبنزوح أكثر من عشرين ألف شخص وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسعى قوات النظام لعزل مناطق سيطرة المعارضة وتقسيمها إلى جيوب عدة، ما يسهل عليها عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على جنوب البلاد.

وتكتسب المنطقة الجنوبية خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق. وتسيطر الفصائل على سبعين في المئة من محافظتي درعا والقنيطرة الحدودية مع إسرائيل، ويقتصر وجودها في محافظة السويداء على أطرافها الغربية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "استهدفت قوات النظام بعد منتصف الليل أحياء سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا بأكثر من 55 صاروخا من نوع أرض-أرض قصيرة المدى"، قبل أن يتدخل الطيران المروحي في قصف المدينة بالبراميل المتفجرة.

وشاركت الطائرات الروسية في قصف أحياء المعارضة في المدينة وقاعدة عسكرية جنوب غربها.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات الجيش تواصل "عملياتها العسكرية على أوكار الإرهابيين في ريفي درعا الشرقي والشمالي الشرقي".

ودفع القصف على مدينة درعا الكثير من المدنيين إلى الفرار.

وتوجهت عشرات العائلات من أحياء طالها القصف إلى حقول الزيتون المحيطة بالمدينة سيرا على الأقدام أو على دراجات نارية، ولجأت إلى خيم أو غرف صغيرة مبنية في تلك الحقول.

فصل مناطق سيطرة المعارضة

وتحاول قوات النظام وفق المرصد التقدم على محورين "لفصل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة إلى ثلاثة جيوب تمهيدا لتسهيل السيطرة عليها"، وهي الإستراتيجية العسكرية التي لطالما اتبعتها دمشق لإضعاف الفصائل وتشتيت جهودها قبل السيطرة على مناطقها.

وتقسم مناطق سيطرة قوات النظام المحافظة تقريبا إلى قسمين تسيطر عليهما الفصائل، وتربطهما حاليا قاعدة عسكرية خسرتها القوات الحكومية عام 2014.

وأوضح عبد الرحمن "تسعى قوات النظام بدعم جوي روسي إلى السيطرة على هذه القاعدة القريبة من الأردن، لتفصل مناطق سيطرة المعارضة بالكامل إلى قسمين شرقي وغربي".

وتحاول قوات النظام كذلك التقدم على محور ثان في ريف درعا الشرقي عبر السيطرة على بلدة بصر الحرير التي تتعرض لغارات روسية وسورية ودارت فيها الاثنين معارك عنيفة. إذ تعرضت البلدة لقصف سوري بأكثر من 20 برميلا متفجرا خلال الساعات الأخيرة، تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي على منطقة اللجاة المحاذية ما أدى إلى خروج مركز للدفاع المدني من الخدمة.

وأعلن الدفاع المدني في محافظة درعا أن كوادره "لم تتمكن من الوصول إلى المناطق المستهدفة من شدة وتيرة القصف".

اتفاق وقف إطلاق النار في مهب القصف السوري الروسي

وحذرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد على نحو 750 ألف شخص في مناطق سيطرة الفصائل في الجنوب في وقت أعلن الأردن عدم قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري في تغريدة على موقع تويتر الأحد "يجب تفادي أي أزمة إنسانية في جنوب سوريا، عبر تجنيب المدنيين آلام القتال أولا والاستجابة لها بسرعة من داخل سوريا وخارجها ثانيا".

ويأتي هذا التصعيد برغم وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه قبل عام في المنطقة الجنوبية برعاية روسية أردنية أمريكية. وتشكل المنطقة محور محادثات تتولاها روسيا مع الأمريكيين والإسرائيليين والأردنيين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/06/2018