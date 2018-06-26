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ماكرون في الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس والهجرة على رأس المحادثات
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إسبانيا تفتح ملف الأطفال المختطفين في عهد فرانكو
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برلين ترحل تونسيا يشتبه بأنه كان حارسا شخصيا لبن لادن
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الجزائر تنفي اتهامات بالتخلي عن آلاف المهاجرين في الصحراء الكبرى
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ما دلالات عملية توقيف مجموعة كانت تخطط لاعتداءات ضد مسلمين في فرنسا؟
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ريبورتاج: تصاعد القتال في الجنوب السوري يلقي بظلاله على الأردن
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أعمال الفنان البريطاني المجهول بانكسي تظهر مجددا في باريس
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المغرب: ختام جلسات محاكمة زعماء "حراك الريف" والمتهمون يرفضون الكلام
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مونديال روسيا: فرنسا تنهي الدور الأول في الصدارة رغم تعادلها السلبي مع الدانمارك
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المرصد السوري: قوات النظام تفصل مناطق المعارضة في ريف درعا
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المحكمة الأمريكية العليا توافق على حظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة
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مونديال روسيا: الأرجنتين تهزم نيجيريا بشق النفس وتتأهل لمواجهة فرنسا في الدور الثاني
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