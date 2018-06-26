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الشرق الأوسط

ريبورتاج: تصاعد القتال في الجنوب السوري يلقي بظلاله على الأردن

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو دانية المعايطة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/06/2018

تسارع الأحداث في الجنوب السوري أعاد إلى الواجهة ملف إغلاق الحدود الأردنية أمام تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيه. وكانت الأمم المتحدة قد صرحت أن القتال دفع ما لا يقل عن 45 ألف شخص للنزوح من منازلهم في جنوب غرب سوريا، والاتجاه صوب الحدود مع الأردن.

نشرت في : 26/06/2018

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