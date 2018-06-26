رئيس إسرائيل يحمل الأمير وليام "رسالة سلام" إلى الرئيس الفلسطيني

طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، من الأمير البريطاني الزائر وليام أن ينقل إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "رسالة سلام". وقال ريفلين، الذي استضاف الأمير وليام دوق كامبريدج في مقر إقامته الرسمي في القدس، إن لوقت قد حان لإسرائيل والفلسطينيين لإنهاء نزاعهم. وأعرب الأمير وليام وهو أول عضو في العائلة المالكة البريطانية يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل منذ تأسيسها، عن أمله في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لفرد من العائلة الملكية البريطانية إلى إسرائيل، التقى الأمير وليام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وبدأ الأمير وليام جولته الشرق أوسطية في الأردن الأحد، ثم توجه إلى تل أبيب مساء الاثنين ليبدأ أول زيارة رسمية لأحد أفراد الأسرة الملكية البريطانية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ورغم تشديد المسؤولين البريطانيين على الطابع غير السياسي للزيارة، إلا أن لقاءاته في إسرائيل لم تكن خالية من الرسائل السياسية، إذ حمّله الرئيس الإسرائيلي "رسالة سلام" إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يلتقيه الأمير وليام الأربعاء.

والتقى الأمير وليام رئيس الوزراء الإسرائيلي ظهرا، وكان نتانياهو في استقباله مع زوجته ساره. ولم يعقد أي مؤتمر صحافي في ختام اللقاء.

وبعد ذلك استقبله الرئيس الإسرائيلي في مقر إقامته في القدس الغربية حيث أطل السكان عبر الشرفات لتحية الأمير وليام الذي وصل في سيارة الليموزين الملكية.

وقال ريفلين متوجها إلى الأمير وليام بالقول "أعرف بأنك ستلتقي عباس، أود أن تحمل له رسالة سلام وأخبره أنه حان الوقت لأن نجد طريقا معا لبناء الثقة، وهي أولى خطوات بناء السلام بيننا".

وأبلغه الرئيس الإسرائيلي أنه "ولد إبان الانتداب البريطاني عام 1939 وأنه سكن غير بعيد عن فندق الملك داوود، المقر الإداري لبريطانيا خلال الانتداب البريطاني على فلسطين".

وقدر ريفلين جهود بريطانيا "بإعلان وعد بلفور من أجل عودة اليهود إلى وطنهم" مضيفا "نحن نقدر العلاقات التي بيننا والصداقة التي تربطنا".

وقبل ذلك قام الأمير وليام صباحا بزيارة نصب ياد فاشيم لضحايا المحرقة ووضع إكليلا من الزهور على النصب كما التقى عددا من الناجين من المحرقة.

وأعرب عن تأثره البالغ قائلا بعد لقائه الرئيس الإسرائيلي "هذه زيارتي الأولى لإسرائيل، وتتيح لي فهم التاريخ والثقافة الإسرائيلية والدين".

وأضاف "لقد قمت بجولة مؤثرة للغاية هذا الصباح في نصب ياد فاشيم، وعرفت عن الأحداث المروعة التي حدثت خلال الحرب" في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية. وقال "أتطلع إلى فهم الكثير عن المنطقة وعن مساعدة ذلك في تحقيق السلام فيها".

وأعرب الأمير وليام عن تطلعه بشدة "لاستيعاب وفهم القضايا المختلفة والثقافات والأديان المختلفة" مؤكدا أن زيارته تبلغ ذروتها مع توجهه إلى البلدة القديمة "حيث ستكون الزيارة رمزية للغاية" كما قال.

وعلق ريفلين بالقول "نحن نعطي حرية العبادة للجميع والمشكلات الأخرى يجب أن تحل، كل من في القدس يعيشون معا وقدرنا أن نعيش معا".

وكرمت مؤسسة ياد فاشيم عام 1993 جدة الأمير وليام الأميرة أليس وهي مسيحية خاطرت بحياتها للمساعدة في إنقاذ اليهود أثناء المحرقة في اليونان من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

والأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والابن البكر للأمير تشارلز أمير ويلز من زوجته الأولى الراحلة ديانا. ويرافقه في جولته وفد يضم عشرة أشخاص لا يضم وزراء.

وفي وقت لاحق، توجه الأمير مرتديا ثيابا غير رسمية ومنتعلا حذاء رياضيا وواضعا نظارت شمسية إلى شواطئ تل أبيب حيث سارع شبان إلى تحيته وتبادل الحديث معه.

وقال "كان يجب أن أحضر ثياب البحر" وتحدث عن تلوث البحار مع راكبي الأمواج كما حضر لعبة الكرة الطائرة وتم التقاط بعض الصور له مع اللاعبين.

وفي المدينة القديمة في يافا، لعب كرة قدم مع حارس مرمى يبلغ من العمر 13 عاما يشارك في برنامج مركز بيريس للسلام لصالح التفاهم العربي اليهودي.

ولوح الأمير لعدد من النساء اللاتي قلن "نحبك أيها الأمير كما نحب ديانا" والدته التي قضت في حادث مأسوي.

والأربعاء سيلتقي الأمير وليام في رام الله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك بلاجئين وشباب فلسطينيين. كما "سيحتفي بالثقافة والموسيقى والطعام الفلسطيني" حسبما صرح المتحدث باسمه جيسون كنوف للصحافيين في قصر باكينغهام.

واعتبر مكتب عباس أن الزيارة مهمة و"نأمل أن تسهم في تقوية أواصر الصداقة بين الشعبين".

والخميس، سيزور الأمير جبل الزيتون في القدس وضريح الأميرة آليس والدة الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث.

ولم يسبق لأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية بهذا المستوى الرفيع أن قام بزيارة رسمية إلى إسرائيل منذ قيامها.

وكان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز قد حضر في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 جنازة رئيس الوزراء الاسرائيلي إسحق رابين في القدس، كما أنه عاد وزار المدينة في أيلول/سبتمبر 2016 لحضور جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز.

لكن الزيارتين لم تكونا بطلب من وزارة الخارجية.

وتعتبر بريطانيا إسرائيل حليفا مهما وكانت قد منحت وعد بلفور عام 1917 لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 26/06/2018