وزارة الإعلام السعودية تحقق مع صحافية بسبب "لباس غير لائق"

أعلنت وزارة الإعلام السعودية أن الهيئة العامة للإعلام السمعي والبصري فتحت تحقيقا بحق الصحافية السعودية شيرين الرفاعي بسبب ارتدائها "لباسا غير لائق" أثناء إجرائها لتحقيق صحفي بأحد شوارع الرياض. ورفضت الرفاعي هذه الاتهامات، مؤكدة أنها كانت ترتدي "لباسا محتشما".

فتحت السلطات السعودية تحقيقا مع الصحافية السعودية شيرين الرفاعي بدعوى ارتداء "لباس غير لائق" أثناء تغطيتها لبدء النساء في المملكة بقيادة السيارات في أحد شوارع الرياض.

وكانت الصحافية التي تعمل في "تلفزيون الآن" أجرت تحقيقا في شارع بالرياض مرتدية بنطالا أبيض وعباءة بيضاء تغطي كامل جسدها لكن مع فتحة عند العنق، وقد غطت رأسها لكن مع ظهور خصلات من شعرها.

استنكار على شبكات التواصل الاجتماعي

وأثارت مشاهد تحقيقها الصحفي سيلا من الاحتجاجات المحافظة جدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "امرأة عارية تقود (سيارة) في الرياض".

وإثر ذلك أعلنت وزارة الإعلام السعودية أن الهيئة العامة للإعلام السمعي والبصري فتحت تحقيقا بحق الرفاعي بتهمة "انتهاك القواعد والتعليمات" من خلال ارتدائها "لباسا غير لائق" أثناء إجرائها التحقيق الصحفي.

ورفضت الرفاعي هذه الاتهامات، مؤكدة عبر موقع "عاجل" الإلكتروني أنها كانت ترتدي "لباسا محتشما". وبحسب الموقع فقد غادرت الصحافية المملكة منذ بداية هذا الجدل.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/06/2018