الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

قمة أوروبية: أي تسوية لأزمة الهجرة؟

للمزيد

حدث اليوم

الأردن: اللجوء يطرح أزمة للمملكة

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

المغرب وقضية "حراك الريف".. هل تؤسس مقاربة أكثر عدالة لمبدأ المصالحة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل نجحت واشنطن في زعزعة الحكم في إيران؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل حان الوقت لمعاقبة مستخدمي السلاح الكيماوي؟

للمزيد

النقاش

اليمن: أي نتائج من مؤتمر باريس؟

للمزيد

حدث اليوم

العراق: ماذا عن عالم المال؟

للمزيد

منتدى الصحافة

تركيا: الانتخابات العامة في منظار الإعلام

للمزيد

ضيف اليوم

اليمن: الحديدة.. أبعاد استراتيجية وإنسانية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

لبنان: مئات اللاجئين السوريين يغادرون بلدة عرسال "طوعيا" نحو ديارهم

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

فيديو كارمن جوخدار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/06/2018

غادر 400 لاجئ سوري من ضمن ثلاثة آلاف سجلوا أسماءهم صباح الخميس، بلدة عرسال الحدودية باتجاه القلمون الغربي في سوريا، برعاية قوى الأمن اللبنانية وتحديدا الأمن العام. وسهلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجراءات حصولهم على كافة المستندات المطلوبة. وبلغ عدد اللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية خلال السنوات الماضية حوالي 100 ألف، بقي منهم خمسون ألفا.

نشرت في : 28/06/2018

  • لبنان - سوريا

    لبنان: بدء إجلاء أكثر من 3 آلاف سوري بين مقاتل ولاجئ من عرسال

    للمزيد

  • لبنان

    السوريون المغادرون بلدة عرسال اللبنانية يتوجهون لمناطق سيطرة المعارضة

    للمزيد

  • قراءة في الصحافة العالمية

    عرسال.. منظمات الإغاثة تدق ناقوس الخطر

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي