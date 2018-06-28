لبنان: مئات اللاجئين السوريين يغادرون بلدة عرسال "طوعيا" نحو ديارهم

سوريا: تواصل الغارات الجوية على درعا وفرار أكثر من 45 ألف شخص خلال أسبوع للمزيد

تعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتصبح قادرة على تسمية مرتكبي الهجمات في سوريا للمزيد

فرنسا: توجيه التهمة لعشرة أشخاص من اليمين المتطرف بالتخطيط لشن هجمات ضد مسلمين للمزيد

"كفرناحوم" لنادين لبكي يدشن الدورة الأولى لمهرجان السينمات العربية بباريس للمزيد

قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي حول الهجرة وسط انقسامات بين الدول الأعضاء للمزيد

الإمارات تدعو قطر إلى وقف "دعم الإرهاب" خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية للمزيد

كأس العالم: تونس تتطلع لفوزها الأول منذ 1978.. ومستقبل نبيل معلول مبني على المجهول للمزيد

المكسيك: انتخابات رئاسية بنكهة المونديال ومرشح اليسار أندرس مانويل الأوفر حظا للمزيد

هل يقضى على حق الإجهاض في الولايات المتحدة مستقبلا؟ للمزيد

فرنسا: رفات السياسية سيمون فاي يخلد في مقبرة العظماء للمزيد

نصف مليون فلسطيني سيحرم من الدراسة بسبب أزمة تمويل وكالة "الأونروا" للمزيد