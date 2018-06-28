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سوريا: تواصل الغارات الجوية على درعا وفرار أكثر من 45 ألف شخص خلال أسبوع
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تعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتصبح قادرة على تسمية مرتكبي الهجمات في سوريا
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فرنسا: توجيه التهمة لعشرة أشخاص من اليمين المتطرف بالتخطيط لشن هجمات ضد مسلمين
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"كفرناحوم" لنادين لبكي يدشن الدورة الأولى لمهرجان السينمات العربية بباريس
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قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي حول الهجرة وسط انقسامات بين الدول الأعضاء
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الإمارات تدعو قطر إلى وقف "دعم الإرهاب" خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية
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كأس العالم: تونس تتطلع لفوزها الأول منذ 1978.. ومستقبل نبيل معلول مبني على المجهول
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المكسيك: انتخابات رئاسية بنكهة المونديال ومرشح اليسار أندرس مانويل الأوفر حظا
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هل يقضى على حق الإجهاض في الولايات المتحدة مستقبلا؟
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فرنسا: رفات السياسية سيمون فاي يخلد في مقبرة العظماء
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نصف مليون فلسطيني سيحرم من الدراسة بسبب أزمة تمويل وكالة "الأونروا"
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الكرملين: قمة بوتين-ترامب ستعقد في 16 يوليو في العاصمة الفنلندية هلسنكي
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