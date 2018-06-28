الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

قمة أوروبية: أي تسوية لأزمة الهجرة؟

للمزيد

حدث اليوم

الأردن: اللجوء يطرح أزمة للمملكة

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

المغرب وقضية "حراك الريف".. هل تؤسس مقاربة أكثر عدالة لمبدأ المصالحة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل نجحت واشنطن في زعزعة الحكم في إيران؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل حان الوقت لمعاقبة مستخدمي السلاح الكيماوي؟

للمزيد

النقاش

اليمن: أي نتائج من مؤتمر باريس؟

للمزيد

حدث اليوم

العراق: ماذا عن عالم المال؟

للمزيد

منتدى الصحافة

تركيا: الانتخابات العامة في منظار الإعلام

للمزيد

ضيف اليوم

اليمن: الحديدة.. أبعاد استراتيجية وإنسانية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

نصف مليون فلسطيني سيحرم من الدراسة بسبب أزمة تمويل وكالة "الأونروا"

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

فيديو منى العمري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/06/2018

لن يتمكن نصف مليون فلسطيني مسجل في مدارس "الأونروا" الموزعة في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا والأردن من العودة إلى مقاعد الدراسة، في ظل استمرار أزمة تمويل الوكالة. وانخفض الدعم الأمريكي لها بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، كما فشل مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخرا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في إيجاد مصادر تمويل جديدة للوكالة.

نشرت في : 28/06/2018

  • الولايات المتحدة - فلسطين

    الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد مساعدات مخصصة لهم

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    الأمم المتحدة: واشنطن تجمد مساعدات قيمتها 65 مليون دولار مخصصة للفلسطينيين

    للمزيد

  • حدث اليوم

    فلسطين: هل هي نهاية الأنروا؟

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي