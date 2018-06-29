العراق: إعدام 12 مدانا بالإرهاب بعد يوم من توعد العبادي "بالقصاص" من إعدام جهاديين لرهائن

نفذت الحكومة العراقية الجمعة حكم الإعدام ضد 12 مدانا بالإرهاب، بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي "بالقصاص" من المحكومين ، ردا على خطف وقتل ثمانية من قوات الأمن. وكانت القوات الأمنية عثرت الأربعاء على جثث ثمانية أشخاص قرب طريق بغداد كركوك، بينهم ستة مخطوفين ظهروا في فيديو لتنظيم "الدولة الإسلامية".

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الجمعة تنفيذ حكم الإعدام في 12 مدانا بالإرهاب بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي للإسراع في تنفيذ الأحكام ردا على خطف وقتل ثمانية من قوات الأمن.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان "بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تم تنفيذ حكم الإعدام ب 12 إرهابيا مدانا (يوم) الخميس من الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أمر الخميس بالتنفيذ الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق "إرهابيين".

وأورد العبادي في بيان أمر ب"إنزال القصاص العادل فورا بالإرهابيين المحكومين بالإعدام والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية".

ويأتي ذلك بعدما توعد العبادي في وقت سابق الخميس بالاقتصاص من جهاديين متورطين بإعدام مجموعة من الرهائن عثرت القوات الأمنية على جثثهم الأربعاء.

وقال العبادي خلال اجتماع في قيادة العمليات المشتركة بحضور وزيري الداخلية والدفاع إن "قواتنا الأمنية والعسكرية ستقتص بقوة من الخلايا الإرهابية"، لافتا إلى أنه "يوم أمس شهد ضربة ناجحة على خمسة مواقع إرهابية أدت إلى القضاء على أعداد كبيرة من الدواعش".

وأضاف مقدما التعازي إلى عائلات القتلى "وعد منا باننا سنقتل من ارتكبوا هذه الجريمة أو نمسكهم وكما وعدنا سابقا بتحرير الأرض".

ونشرت وكالة "أعماق" الدعائية التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" السبت الماضي، فيديو عبر تطبيق "تلغرام"، يهدد فيه عناصر من التنظيم المتطرف بإعدام ستة أشخاص ما لم يتم إطلاق سراح "المعتقلات من أهل السنة" خلال ثلاثة أيام.

ويشير الفيديو في بدايته إلى أن المعتقلين هم من عناصر الشرطة العراقية وقوات الحشد الشعبي، وقد أسرهم التنظيم على طريق بغداد كركوك.

فرانس 24/ أ ف ب / رويترز

نشرت في : 29/06/2018