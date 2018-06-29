نصر الله ينفي مقتل ثمانية من عناصر حزب الله اللبناني في اليمن

بعد إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية الاثنين أنه قتل ثمانية عناصر من حزب الله اللبناني في اليمن، نفى الجمعة الأمين العام للحزب حسن نصرالله مقتل أي من مقاتليه "لا في الأيام القليلة الماضية ولا في السنوات الماضية".

نفى حزب الله اللبناني الجمعة مقتل أي من مقاتليه في اليمن وذلك بعد إعلان التحالف الذي تقوده الرياض أنه قتل ثمانية عناصر من الحزب في البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا منذ سنوات.

وكان التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية في اليمن قد أعلن الاثنين مقتل ثمانية عناصر من حزب الله بينهم قائد ميداني في ضربة جوية استهدفت الحوثيين شمال العاصمة صنعاء.

والجمعة نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مقتل أي من مقاتليه في اليمن، وقال في خطاب عبر التلفزيون "خلال كل الفترة الماضية، نحن لأسباب ومصالح معينة لا نقول ما إذا كان لدينا وجود باليمن".

وتابع نصرالله "سواء كنا موجودين أو لا، بشكل قاطع أنا أنفي أن هناك شهداء من حزب الله لا في الأيام القليلة الماضية ولا في السنوات الماضية"، متابعا "هل هناك شيء آخر، نحن لا ننفي ولا نثبت".

وكان الأمين العام لحزب الله قد نفى خلال خطاب في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إرسال أسلحة إلى الدول العربية وإطلاق صواريخ من اليمن.

وأكد نصرالله "لم نرسل سلاحا إلى اليمن ولا سلاحا إلى البحرين ولا إلى الكويت، ولا إلى العراق"، جازما "لم نرسل سلاحاً لأي بلد عربي، لا صواريخ بالستية ولا أسلحة متطورة ولا حتى مسدسا".

وتتهم السعودية حزب الله وداعمته إيران بدعم الحوثيين في اليمن وإمدادهم بالأسلحة بما في ذلك إرسال طهران لصواريخ بالستية يتم إطلاقها على جنوب المملكة.

وكان هذا أول إعلان رسمي من قبل التحالف عن مقتل مقاتلين من حزب الله اللبناني في اليمن.

لكن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قال الاثنين إنها "ليست المرة الأولى" التي يقتل فيها عناصر من حزب الله في اليمن الذي يشهد حربا منذ 2014.

وخلفت الحرب في اليمن منذ 2015 نحو عشرة آلاف قتيل وأكثر من 55 ألف جريح وتسببت بأزمة إنسانية حادة.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في آذار/مارس العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى.

ويشهد اليمن "أسوأ كارثة إنسانية في العالم" وفق الأمم المتحدة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 29/06/2018