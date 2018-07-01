العراق: تفجير انتحاري يستهدف مخازن صناديق الاقتراع في كركوك قبل يومين على إعادة فرز الأصوات

استهدف تفجير انتحاري صباح الأحد، مخازن صناديق الاقتراع في مدينة كركوك شمال العراق، ما أوقع 19 جريحا على الأقل. من جانبه، أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري أن التفجير لم يلحق ضررا بصناديق الاقتراع. ويأتي هذا قبل يومين على بدء إعادة فرز الأصوات الانتخابية والمقررة الثلاثاء 3 يوليو/تموز الجاري.

أفاد مصدر أمني عراقي صباح الأحد أن 19 شخصا أصيبوا في تفجير انتحاري استهدف مخازن صناديق الاقتراع في مدينة كركوك شمال بغداد، قبل يومين على إعادة الفرز اليدوي للأصوات الانتخابية.

وقال المصدر إن "سيارة يقودها انتحاري انفجرت أمام البوابة الرئيسية لمخازن صناديق الاقتراع، ما أدى إلى إصابة تسعة شرطيين وستة عناصر من قوات مكافحة الإرهاب وأربعة مدنيين".

وأسفر التفجير أيضا عن تضرر عدد من السيارات وإلحاق أضرار بالمخازن، من دون أن يطال الضرر صناديق الاقتراع، بحسب ما أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها صناديق اقتراع الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي. ففي العاشر من حزيران/يونيو الماضي، أتى حريق كبير على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد، والتي تمثل نحو 60 بالمئة من أصوات الناخبين.

يأتي ذلك في وقت دخل العراق في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان في انتظار إعادة فرز يدوي لأصوات الانتخابات التشريعية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/07/2018