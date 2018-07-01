اليمن: الإمارات تعلن "وقفا مؤقتا" للعملية العسكرية في مدينة الحديدة

قالت الإمارات الأحد إنها ستقوم "بوقف مؤقت" للعملية العسكرية في الحديدة. ويأتي هذا الإعلان في إطار المساعي لانسحاب الحوثيين من المدينة "دون شروط".

أعلنت الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري في اليمن، الأحد أنها ستقوم "بوقف مؤقت" للعملية العسكرية في الحديدة من أجل إفساح المجال أمام جهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة "دون شروط".

ورحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع تويتر باللغة الإنكليزية بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة والميناء، مؤكدا "أوقفنا حملتنا مؤقتا لإتاحة الوقت الكافي لاستكشاف هذا الخيار بشكل كامل".

ويذكر أن غريفيث التقى الأسبوع الماضي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا، في إطار جهوده الدبلوماسية لتجنيب الحديدة المزيد من المعارك. وطالب هادي بانسحاب كامل للحوثيين من مدينة الحديدة.

وكانت القوات الموالية للحكومة قد أطلقت في 13 حزيران/يونيو بمساندة الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، هجوما على ساحل البحر الأحمر باتجاه ميناء الحديدة الذي تمر عبره غالبية المساعدات والمواد التجارية إلى البلد الغارق في نزاع مسلح.

ويسيطر الحوثيون على الميناء الذي يعتبره التحالف ممرا لتهريب الأسلحة ولمهاجمة سفن في البحر الأحمر. ويؤكد التحالف أن الهجوم الذي بلغ مطار المدينة الواقع في جنوبها، لن يتوقف إلا في حال انسحاب الحوثيين من المدينة ومينائها.

وفي حال تمت السيطرة على مدينة الحديدة التي يسكنها نحو 600 ألف شخص، فسيكون ذلك أكبر انتصار عسكري لقوات السلطة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، منذ استعادة هذه القوات خمس محافظات من أيديهم في 2015.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية لهادي، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/07/2018