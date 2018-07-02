إيقاف عصابة في بيروت تبتز ميسوري الحال بمقاطع جنسية

ذكرت قوى الأمن اللبنانية في بيان أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه في تكوينهم عصابة تبتز أشخاصا ميسوري الحال، بعد تصوير مقاطع جنسية لهم، ثم تطالبهم بمبالغ مالية كبيرة تبلغ آلاف الدولارات. وأوضح بيان السلطات أن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 24و30 عاما كانوا يختارون ضحاياهم بعناية.

أوقفت قوى الأمن اللبنانية أفرادا من عصابة تبتزّ أشخاصا ميسوري الحال بمقاطع جنسيّة تصورّها لهم للحصول على مبالغ كبيرة من المال، بحسب ما أعلنت الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي الاثنين أنها أوقفت في ضواحي بيروت ثلاثة أشخاص، رجلين وامرأة هي زوجة أحدهما، لتنفيذهم عمليات ابتزاز بآلاف الدولارات.

وأضاف البيان أن أحد الموقوفين أقرّ "بالاشتراك مع الثاني بثلاث عمليات ابتزاز، وذلك من خلال تصوير علاقات جنسية تقيمها الثالثة مع أشخاص ميسوري الحال"، وقد أكّدت الموقوفة هذه الاعترافات، وفقا للمصدر الذي أوضح أن ضحايا هذه العصابة كانوا يُختارون "بعناية". وتراوح أعمار الموقوفين بين 24 عاما وثلاثين عاما .

وكانت قوى الأمن تلقّت بلاغا من شخص تعرّض لهذا الابتزاز والتهديد بنشر مقاطع جنسية له ما لم يدفع مبلغ 25 ألف دولار، فبدأت تحقيقاتها التي انتهت بتوقيف ثلاثة من أفراد العصابة من بينهم مطلوب بجرائم سرقة، بحسب البيان.

وأحيل الموقوفون إلى القضاء، وما زال البحث جاريا عن شركاء آخرين لهم.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 02/07/2018