الخارجية العراقية تدعو بعثات دول العالم إلى تسلم أطفال الجهاديين الأجانب

طالبت بغداد البعثات المقيمة وغير المقيمة الثلاثاء، بتسلم رعاياها من أطفال جهاديين أجانب لديها غير مدانين أو من الأحداث الذين أتموا محكومياتهم. وتحتجز السلطات العراقية 833 طفلا من 14 جنسية مختلفة.

أعلن أحمد محجوب، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء أن الوزارة حضت دول العالم على تسلم أطفال جهاديين أجانب لديها من غير المدانين أو من الأحداث الذين أتموا محكومياتهم.

وقال محجوب خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين في بغداد "نحض كل البعثات في العراق، المقيمة وغير المقيمة للمبادرة بتسلم رعاياها من الذين انتهت مدة محكومياتهم أو الأطفال غير المدانيين بجرم ما". وأضاف "نحن فاتحنا سفارات كالأذرية والروسية والألمانية وغيرها، بشأن استلام أطفال وأحداث انتهت مدة محكومياتهم"، موضحا أن "طبيعة عملنا كخارجية تتسم بالتدقيق والتمحيص، لعوائل داعش (...) والدائرة القانونية تدير ملف القاصرين".

وتحتجز السلطات العراقية 833 طفلا من 14 جنسية مختلفة، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مصدر دبلوماسي في الخارجية الروسية في موسكو لوكالة الأنباء الفرنسية إن "روسيا بدأت العمل على التثبت من هويات الأطفال وتعمل في خطوة أولى لإعادتهم إلى البلاد". وأضاف المصدر نفسه "لدينا نحو سبعين امرأة روسية تحاكم وأكثر من مئة طفل".

وأوضح محجوب "ليس لدينا عملية تسليم الآن، لكننا مستمرون بالتعاون مع هذه الدول. إننا لا نبادل الإرهابيين المودعين في السجون نظرا لعدم وجود اتفاقية بيننا وبين كثير من دول العالم".

وتقول السلطات العراقية إن العديد من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في البلاد كانوا من روسيا، وخصوصا الشيشان، ومن جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/07/2018