آلاف الفلسطينيات يشاركن في أول مسيرة نسائية على الحدود الشرقية لغزة مع إسرائيل

شاركت آلاف الفلسطينيات الثلاثاء في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق غزة في أول مسيرة نسائية تطالب بـ"فك الحصار" عن القطاع. وردت إسرائيل بالأعيرة النارية والغازات مما تسبب بإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.

شاركت آلاف الفلسطينيات الثلاثاء في أول مسيرة نسائية تحت شعار "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار"، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وردت إسرائيل بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرات ما أسفر عن إصابة العشرات منهن. وتجمعت المشاركات في خيمة على بعد نحو 300 متر من السياج الفاصل مع إسرائيل على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النساء المشاركات في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق غزة بالأعيرة النارية والغازات ويصيب العشرات منهن بجروح وبالاختناق". وأوضحت لوكالة الأنباء الفرنسية أن 17 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي والشظايا.

وقالت إحدى المشاركات وتدعى ريم أبو عرمانة (43 عاما) التي قتلت ابنتها وصال (15 عاما) بالرصاص الإسرائيلي في 14 أيار/مايو "أتيت لأكمل مسيرة ابنتي، هذه مسيرات سلمية نحن فقط ندافع عن أرضنا وحقوقنا".

وقتل 138 فلسطينيا على الأقل منذ بداية التظاهرات الاحتجاجية في المنطقة الحدودية من قطاع غزة في 30 آذار/مارس بمناسبة ذكرى يوم الأرض. وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 14 أيار/مايو تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس حيث قتل حينها 62 فلسطينيا.

وبدأت هذه الاحتجاجات التي تنظم كل يوم جمعة بإشراف الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة للمطالبة بعودة اللاجئين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد على قطاع غزة. وتبرر إسرائيل أفعالها بالدفاع عن حدودها خشية حصول تسلل جماعي وتتهم حماس بالسعي إلى استخدام الاحتجاجات غطاء لشن هجمات.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لإطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/07/2018