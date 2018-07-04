أردوغان يؤدي الاثنين اليمين الدستورية لولاية جديدة

أصدرت اللجنة الانتخابية العليا في تركيا الأربعاء النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية معلنة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بـ52,59 في المئة من الأصوات فيما حصد حزبه 295 مقعدا من أصل 600 في البرلمان. وسيؤدي أردوغان اليمين الاثنين على أن يعرض بعدها تشكيلته الحكومية التي سيترأسها بموجب نظام جديد.

تكرس الأربعاء فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في 24 حزيران/يونيو، إثر إعلان اللجنة الانتخابية العليا النتائج النهائية للانتخابات.

وكانت اللجنة نشرت بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع نتائج غير رسمية شبه مماثلة لما أعلنته الأربعاء.

وبذلك، فاز أردوغان بولاية رئاسية جديدة من الدورة الأولى حاصدا 52,59 في المئة من الأصوات، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة سادي غوفين في مؤتمر صحافي في أنقرة.

وحصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه على 30,64 في المئة.

وفي البرلمان، حاز حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان 295 مقعدا من أصل 600 فيما حصد حليفه الحزب القومي 49 مقعدا. وبات للحزبين غالبية تييح لهما الهيمنة على المجلس.

في المقابل، حصل حزب الشعب الجمهوري على 146 مقعدا وحليفه من اليمين القومي على 43.

ونال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد 67 مقعدا. وسيؤدي النواب الجدد اليمين بعد ظهر السبت.

من جهته، سيؤدي أردوغان اليمين الاثنين على أن يعرض بعدها تشكيلته الحكومية التي سيترأسها بموجب نظام جديد تم تبنيه إثر استفتاء في نيسان/أبريل 2017 يعزز السلطات الرئاسية.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 04/07/2018