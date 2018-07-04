الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

هل يهدد دونالد ترامب الاقتصاد العالمي؟

للمزيد

النقاش

سوريا: درعا.. الحل من موسكو؟

للمزيد

ثقافة

المخرجة الإيطالية اللبنانية يارا بوريللو تنقل معاناة اللاجئين بالسينما

للمزيد

ريبورتاج

ليبيا.. مساع ومبادرات لترميم آثار مدينة غدامس

للمزيد

ثقافة

مدينة الصويرة المغربية تجدد موعدها مع مهرجان الكناوة وموسيقى العالم

للمزيد

ريبورتاج

الصين.. البحث عن الظروف الأفضل يخلق قرى تسكنها الأشباح

للمزيد

حوار

صائب عريقات: إسرائيل تدمر السلطة الفلسطينية

للمزيد

ريبورتاج

كيف تعالج الحكومة الأردنية أزمة اللاجئين السوريين؟

للمزيد

حدث اليوم

البرنامج النووي الإيراني: هل ينجح روحاني في طمأنة الأوروبيين؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سوريا: تنظيم "الدولة الإسلامية" يعلن مقتل نجل زعيمه أبو بكر البغدادي في حمص

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/07/2018

قتل نجل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في هجوم نفذه مع جهاديين آخرين في محافظة حمص وسط سوريا، بحسب ما أفادت الوكالة الدعائية التابعة للتنظيم الثلاثاء.

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مقتل أحد أبناء زعيمه أبو بكر البغدادي في هجوم شنه مع جهاديين آخرين في محافظة حمص بوسط سوريا، بحسب ما أفادت الوكالة الدعائية التابعة للتنظيم الجهادي الثلاثاء. وتحت عنوان "قوافل الشهداء" نشرت الوكالة الدعائية عبر تطبيق تلغرام نقلا عن "ولاية حمص" التابعة للتنظيم صورة للفتى "حذيفة البدري" مرتديا الزي الأفغاني وحاملا بندقية كلاشنيكوف.

وقد أرفقتها ببيان نعي جاء فيه إن "نجل الخليفة" أبو بكر البغدادي "قتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص".

ويشار إلى أن التنظيم الجهادي يطلق مصطلح "النصيرية" على الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.

وكان مسؤول عراقي أكد مطلع أيار/مايو أن أبو بكر البغدادي الذي أُعلن مقتله مرات عدة، ما زال على الأرجح على قيد الحياة على الأراضي السورية الحدودية مع العراق. مضيفا أن "البغدادي يتنقل في هذه المناطق بالخفاء وليس بموكب (...) يتنقل برفقة أربعة إلى خمسة أشخاص بينهم ابنه وصهره، وأبو زيد العراقي، وشخص لا أستطيع الإفصاح عنه".

وقالت روسيا في حزيران/يونيو 2017 إنها قتلت على الأرجح البغدادي في نهاية أيار/مايو بالقرب من الرقة "العاصمة" السابقة للتنظيم في سوريا. لكنها أشارت في وقت لاحق إلى أنها تواصل التحقق من مقتله. وبعد ثلاثة أشهر أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن زعيم التنظيم ما زال على قيد الحياة على الأرجح ويختبئ في شرق سوريا.

ويعود آخر خطاب له إلى 28 أيلول/سبتمبر 2017 قبل أسبوعين من سقوط الرقة، المعقل السابق لتنظيمه في سوريا. وقد دعا فيه أنصاره إلى "الصبر والثبات" في وجه "الكفار" المتحالفين ضدهم في سوريا والعراق.

والبغدادي الذي رصدت واشنطن 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، ظهر مرة واحدة أمام الكاميرا لدى إعلانه "دولة الخلافة". ويعتقد أن البغدادي لديه أربعة أطفال من زوجة أولى وابن من زوجة ثانية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/07/2018

  • العراق

    المحطات الرئيسية في المعارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق

    للمزيد

  • سوريا - العراق

    تنظيم "الدولة الإسلامية" ينشر تسجيلا صوتيا منسوبا للبغدادي

    للمزيد

  • العراق

    صور من المدينة القديمة للموصل بعد تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية"

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي