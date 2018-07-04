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الشرق الأوسط

ريبورتاج - سوريا: عفرين تعيش عهدا جديدا وتفقد الكثير من معالمها بعد "غصن الزيتون"

© صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو حسين أسد

آخر تحديث : 04/07/2018

ينتشر مقاتلون من المعارضة السورية في مدينة عفرين بعد أن سيطرت عليها تركيا وحلفاؤها عقب شن عملية "غصن الزيتون" ضد المقاتلين الأكراد. تعيش المدينة اليوم عهدا جديدا أزيل منه الكثير من معالم المدينة السابقة.

نشرت في : 04/07/2018

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