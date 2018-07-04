ريبورتاج - سوريا: عفرين تعيش عهدا جديدا وتفقد الكثير من معالمها بعد "غصن الزيتون"

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إيران تعلن عن اجتماع بين الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي في فيينا
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منتخب السويد يدافع عن لاعب من أصل سوري بعد تعرضه لشتائم عنصرية
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الخارجية العراقية تدعو بعثات دول العالم إلى تسلم أطفال الجهاديين الأجانب
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مونديال روسيا: فورسبرغ يقود السويد إلى تخطي سويسرا 1-صفر والتأهل إلى ربع النهائي
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ترامب: المحادثات مع بيونغ يانغ بشأن السلاح النووي "تجري بشكل جيد"
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فرنسا: إطلاق سراح مشروط لزعيم "حركة القوات العملانية" اليمينية المتطرفة
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آلاف الفلسطينيات يشاركن في أول مسيرة نسائية على الحدود الشرقية لغزة مع إسرائيل
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صائب عريقات: إسرائيل تدمر السلطة الفلسطينية
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ما هي السيناريوهات المطروحة لإجلاء الفتيان العالقين في مغارة تايلاندية؟
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مونديال روسيا: إنكلترا تضرب موعدا مع السويد في ربع النهائي بعد فوزها على كولومبيا بركلات الترجيح
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فرنسا: أعمال عنف في مدينة نانت بعد مقتل شاب برصاص شرطي
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بريطانيا: شخصان في حالة حرجة بعد تعرضهما "لمادة مجهولة"
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