الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

هل تتحول المواجهة الأميركية الإيرانية الى عسكرية في هُرمز؟

للمزيد

وجها لوجه

الغارديان تكشف عن تمويل بريطانيا حملة علاقات عامة في تونس.. دفع للاستقرار أم تهديد للديمقراطية؟

للمزيد

حوار

ناصر بوضياف: "الجزائر أكبر من التحقيق في اغتيال بوضياف"

للمزيد

النقاش

إيران بين العقوبات الأمريكية والجهود الأوروبية

للمزيد

حدث اليوم

نانت: شاب يقتل وضواحي تشتعل

للمزيد

وقفة مع الحدث

فرنسا: أعمال عنف إثر مقتل شاب برصاص شرطي... ما الذي حدث؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

التوتر الاميركي الاوروبي يعود إلى الواجهة...لماذا؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل يهدد دونالد ترامب الاقتصاد العالمي؟

للمزيد

النقاش

سوريا: درعا.. الحل من موسكو؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

ريبورتاج - الأردن: حملة شعبية ورسمية لمساعدة النازحين السوريين العالقين على الحدود

© أ ف ب | أطفال سوريون نازحون يحملون لافتات خلال مظاهرة أمام قاعدة في محافظة القنيطرة، يطالبون الأمم المتحدة بمساعدة النازحين في سوريا والأردن بفتح حدوده، 4 تموز/يوليو 2018.

فيديو دانية المعايطة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/07/2018

تنظم في الأردن حملة مساعدات شعبية ورسمية للنازحين السوريين العالقين بالقرب من الحدود الأردنية-السورية. فمع استمرار التصعيد العسكري في الجنوب السوري وتدفق النازحين باتجاه الحدود تزداد الحاجة إلى المساعدات الغذائية والطبية. وأعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية عن إيصال 37 شاحنة من المساعدات.

نشرت في : 05/07/2018

  • سوريا

    أكثر من 270 ألف نازح في جنوب سوريا مع استمرار التصعيد العسكري في محافظة درعا

    للمزيد

  • الأردن

    ريبورتاج: تصاعد القتال في الجنوب السوري يلقي بظلاله على الأردن

    للمزيد

  • الأردن - ألمانيا

    ميركل تلتقي العاهل الأردني في عمان وعملية السلام على رأس جدول الأعمال

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي