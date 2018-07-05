ريبورتاج - الأردن: حملة شعبية ورسمية لمساعدة النازحين السوريين العالقين على الحدود

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أردوغان يؤدي الاثنين اليمين الدستورية لولاية جديدة
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إسبانيا تستقبل قارب إنقاذ مهاجرين رفضت إيطاليا ومالطا استقباله
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ناصر بوضياف: "الجزائر أكبر من التحقيق في اغتيال بوضياف"
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الاتحاد التونسي للروغبي يوضح ملابسات نوم فريق زيمبابوي في الشارع
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إيران بين العقوبات الأمريكية والجهود الأوروبية
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وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى بيونغ يانغ لإجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي
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تايلاند: فرق الإنقاذ تسابق الوقت لإخراج الأطفال العالقين في مغارة
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فرنسا: تجدد الاحتجاجات في مدينة نانت واعتقال 12 شخصا
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"ثأر الشهداء".. عملية عسكرية عراقية للقضاء على فلول تنظيم "الدولة الإسلامية"
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الجزائر: تعيين قائد جديد للدرك الوطني في تعديل ثان لقيادات الأمن خلال شهر
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مئات الضربات الجوية على محافظة درعا بعد فشل المفاوضات مع الفصائل المسلحة
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الصين تحذر: الولايات المتحدة "تفتح النار" على العالم برسومها الجمركية التي تهدد بفرضها
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