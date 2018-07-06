تركيا: مذكرات توقيف بحق 346 شخصا للاشتباه بعلاقتهم مع غولن

أصدرت السلطات التركية الجمعة مذكرات توقيف بحق 346 شخصا، للاشتباه بعلاقاتهم مع الداعية الإسلامي فتح الله غولن. وعلى إثر تلك المذكرات، قامت الشرطة بحملة مداهمات في أنحاء البلاد، لاعتقال المطلوبين. ومن بين الصادر بحقهم مذكرات توقيف 271 جنديا، لا يزال 122 منهم في الخدمة.

قامت الشرطة التركية الجمعة بحملة مداهمات في أنحاء البلاد لاعتقال 346 شخصا بينهم جنود، متهمين بعلاقات مع جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، والتي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 2016، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي.

وشملت المداهمات 47 محافظة من بينها محافظة أزمير الغربية حيث أصدرت النيابة 75 مذكرة اعتقال في إطار التحقيق في "خلية لغولن داخل القوات المسلحة"، بحسب الوكالة.

وأصدرت النيابة في إسطنبول مذكرات اعتقال بحق 271 جنديا، لا يزال 122 منهم في الخدمة، في إطار تحقيق يستهدف أتباع غولن في القوات التركية، بحسب وكالة الأناضول.

واتهمت تركيا غولن بأنه العقل المدبر لمحاولة إطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 تموز/يوليو 2016، وهو ما ينفيه بشدة.

واعتقلت السلطات أكثر من 77 ألف شخص من بينهم عسكريون للاشتباه بعلاقتهم بغولن، بموجب حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب الفاشل قبل عامين.

وأعربت الدول الغربية الحليفة لأنقرة ومن بينها الاتحاد الأوروبي عن قلقها بشأن حجم عملية التطهير التي شهدت توقيف أو إقالة أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم في القطاع العام ومن بينهم قضاة وجنود ورجال شرطة.

إلا أن أنقرة تؤكد أن المداهمات ضرورية لإزالة "الفيروس" الذي تسبب باختراق حركة غولن لمؤسسات تركية رسمية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/07/2018