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الشرق الأوسط

مصر: الحكم بالسجن 11 عاما على لبنانية لإدانتها "بإهانة الشعب المصري"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/07/2018

أصدرت محكمة جنح في القاهرة السبت حكما بالسجن 11 عاما على المواطنة اللبنانية منى المذبوح بعد إدانتها "بالإساءة للشعب المصري". واعتقلت السلطات المصرية المواطنة اللبنانية نهاية مايو/أيار الماضي. وكانت المذبوح قد اتهمت المصريين في شريط فيديو نشرته على حسابها على فيس بوك في مايو الماضي بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، ما أثار سخط بعض المواطنين المصريين.

قضت محكمة جنح في القاهرة السبت بحبس المواطنة اللبنانية منى المذبوح 11 سنة بعد أن أدانتها بـ "الإساءة للشعب المصري" في شريط فيديو بثته على فيس بوك، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

وأوقفت السلطات المصرية المذبوح نهاية أيار/مايو الماضي وقررت حبسها احتياطيا وإحالتها إلى المحاكمة "لإذاعتها عمدا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع فيس بوك"، بحسب ما قالت النيابة العامة.

ونشرت المذبوح في أيار/مايو الماضي مقطع فيديو على حسابها على فيس بوك تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف شخصية تقول إنها تعرضت لها في مصر.

واستخدمت المذبوح ألفاظا نابية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مواطنين مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها.

ولكن المذبوح ظهرت لاحقا في مقطع فيديو آخر، أكدت فيه أنها لم تقصد إهانة المصريين في شريط الفيديو الأول. وقالت "أنا لم اقصد الشعب المصري بمجمله (...) ولم أتكلم في السياسة".

ويمكن للمذبوح الطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/07/2018

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