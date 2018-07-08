عشرة قتلى و73 جريحا إثر خروج قطار عن مساره في تركيا

توفي عشرة أشخاص وأصيب آخرون إثر خروج قطار ركاب عن مساره في شمال غرب تركيا الأحد كما أفاد التلفزيون الرسمي التركي نقلا عن وزارة الصحة. وهرعت أكثر من 100 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث. وأرجعت السلطات الحادث إلى سوء الأحوال الجوية.

أدى خروج قطار ركاب عن مساره في شمال غرب تركيا الأحد إلى سقوط عشرة قتلى و73 جريحا على الأقل كما أفادت تقارير وزارة الصحة.

وكان القطار يقل 360 راكبا ومتجها من "قابي قوله" على الحدود التركية في طريقه إلى إسطنبول حين خرجت ست عربات منه عن سكتها. وبث التلفزيون الرسمي التركي أنه تم إرسال أكثر من مئة سيارة إسعاف إلى مكان الحادثّ.

من جهته قال محافظ منطقة تكيرداغ محمد جيلان إن الحادث وقع بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وتم إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يبدأ الاثنين ولاية جديدة من خمس سنوات مع سلطات معززة، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/07/2018