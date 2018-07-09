تركيا: أردوغان يكشف عن لائحة وزراء حكومته ويعين صهره وزيرا للمالية

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لائحة وزرائه بعد أدائه اليمين الدستورية الاثنين. وتضم حكومة أردوغان 16 وزيرا بينهم صهره بيرات البيرق. وحافظ مولود تشاوش أوغلو على حقيبة الخارجية، في حين عين قائد أركان الجيش هولوسي آكار وزيرا للدفاع

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن لائحة وزراء حكومته الجديدة. وتضم الحكومة 16 وزيرا ضمنهم صهره بيرات البيرق الذي عين وزيرا للمالية.

والبيرق (40 عاما) متزوج من إٍسراء، الابنة الكبرى لأردوغان، وكان يشغل منذ 2015 منصبا وزاريا لا يقل أهمية هو وزير الطاقة، وقد شهد نفوذه في السنوات الأخيرة تناميا لافتا في الدولة وداخل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وحافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيرا للخارجية التركية، في إشارة لاستمرار أردوغان في نهج نفس السياسة الخارجية، في حين أسندت وزارة الدفاع إلى قائد أركان الجيش هولوسي آكار.

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وبدا أن الأسواق التي تخشى أن يمارس أردوغان ضغوطا على المصرف المركزي استقبلت بتشاؤم تعيين البيرق وزير للمالية، إذ خسرت الليرة التركية أكثر من 2% من قيمتها أمام الدولار فور شيوع النبأ.

وأردوغان الذي بدأ الاثنين ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات مع صلاحيات واسعة، عيّن إضافة إلى وزراء الحكومة، فؤاد أوكتاي في منصب نائب الرئيس وذلك بعدما شغل هذا التكنوقراطي في السابق منصب رئيس الوكالة التركية لإدارة الحالات الطارئة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/07/2018