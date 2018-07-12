الجيش الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية بالقنيطرة جنوب غرب سوريا

شن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، هجوما صاروخيا على ثلاثة مواقع عسكرية سورية بالقنيطرة قرب هضبة الجولان، ردا على تسلل طائرة بدون طيار إلى إسرائيل قادمة من سوريا، قبل أن يتم اعتراضها وإسقاطها، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" تصدي الدفاعات الجوية السورية للهجوم.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" الخميس أن الدفاعات الجوية السورية تصدت الأربعاء لهجوم صاروخي إسرائيلي على مواقع للجيش في جنوب غرب سوريا قرب هضبة الجولان المحتلة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "طيران العدو الإسرائيلي أطلق عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات".

مداخلة ليلى عودة حول الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على القنيطرة

إسرائيل تؤكد استهداف ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا

وأكد الجيش الإسرائيلي لاحقا في تغريدة أنه ضرب "ثلاثة مواقع عسكرية في سوريا، ردا على تسلل طائرة بدون طيار إلى إسرائيل من سوريا، تم اعتراضها" من جانب الجيش الإسرائيلي.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه عازم "على العمل بحزم ضد أي محاولة لإلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين وخرق السيادة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن "انفجارات هزت مناطق في ريف القنيطرة الشمالي ومناطق أخرى في ريف القنيطرةبالقرب من الحدود الجولان السوري المحتل، ناجمة عن قصف يرجح أنه من القوات الإسرائيلية طال مناطق ومواقع لقوات النظام في ريف القنيطرة".

وأضاف "استهدفت الضربات الصاروخية منطقة قرص النفل القريبة من بلدة حضر في القطاع الشمالي من ريف القنيطرة، فيما استهدفت الضربات المتبقية مواقع لقوات النظام وحلفائها بالقرب من مدينة البعث وبلدة جبا".

وتابع المرصد "لم ترد إلى الآن معلومات عن الخسائر البشرية جراء عملية الاستهداف هذه".

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة بدون طيار قادمة من سوريا

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت صاروخا من طراز باتريوت على طائرة مسيرة قدمت من الأجواء السورية وتم إسقاطها، في حين دوت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان "تم إطلاق صاروخ دفاع جوي من طراز +باتريوت+ باتجاه طائرة مسيرة قادمة من سوريا اخترقت الحدود الإسرائيلية، وقد تم إسقاطها".

وأضاف البيان أن صفارات الإنذار أطلقت في الجولان السوري المحتل، وطبريا، ومنطقة الأغوار الأردنية التي تقع جنوب غرب الجولان بالقرب من سوريا.

وكانت القوات الإسرائيلية وضعت في حالة تأهب خلال الأسابيع الأخيرة بسبب القتال في جنوب سوريا المجاورة، ونبهت الأفرقاء إلى ضرورة احترام خطوط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 12/07/2018