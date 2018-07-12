ريبورتاج: طرابلس اللبنانية بوابة لإعادة الإعمار في سوريا

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عام على تحرير الموصل...وما زال الإعمار متعثرا والإحباط سائدا
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وزير الداخلية سالفيني يريد "ضمانات" قبل رسو سفينة تقل مهاجرين في مرفأ إيطالي
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اليونان تتخذ إجراءات ضد دبلوماسيين روس لضمان أمنها الوطني
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قمة الناتو: البيان المشترك يؤكد على التزام دول الحلف بزيادة النفقات الدفاعية
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كأس العالم 2018: كرواتيا تحقق تأهلا تاريخيا أمام إنكلترا (2-1) وتترشح لمواجهة فرنسا في النهائي
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هجوم صاروخي إسرائيلي على مواقع عسكرية سورية بالقنيطرة
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العفو الدولية تطالب بالتحقيق في "جرائم حرب" ارتكبت في سجون سرية جنوب اليمن
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إيرلندا: مجلس الشيوخ يقر قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
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القضاء الألماني يجيز تسليم زعيم كاتالونيا السابق بيغديمونت إلى مدريد في قضية اختلاس أموال
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تونس-باريس: سعاد بن عبد الرحيم أول امرأة تترأس بلدية تونس
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فيديو - لاعبو المنتخب الفرنسي: سعيدون بالتأهل للنهائي ولكن الأمر لم ينته بعد
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اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى نحو مئتي قتيل وعشرات المفقودين
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