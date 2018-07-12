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الشرق الأوسط

ريبورتاج: طرابلس اللبنانية بوابة لإعادة الإعمار في سوريا

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو كارمن جوخدار

آخر تحديث : 12/07/2018

إجراءات عدّة اتخذت في مدينة طرابلس اللبنانية تحضيرا للانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا، أولها توسعة الميناء وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة. ما هي الإجراءات المتخذة في طرابلس في هذا الإطار؟ وكيف يمكن أن تساهم المدينة اللبنانية في إعادة الإعمار في سوريا؟ تقرير خاص لمراسلة فرانس24 من طرابلس في شمال لبنان.

نشرت في : 12/07/2018

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