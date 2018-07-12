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الشرق الأوسط

سماع دوي انفجار قرب مطار القاهرة في مصر

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/07/2018

سمع مساء الخميس دوي انفجار ضخم قرب مطار القاهرة حسب ما نقل التلفزيون الرسمي، وقال وزير الطيران المدني إن انفجارا وقع في خزانين للوقود خارج محيط مطار القاهرة وإن حركة الطيران لم تتأثر بالانفجار.

أفاد التلفزيون المصري عن سماع دوي انفجار ضخم قرب مطار القاهرة واندلاع حريق، مساء الخميس. وقالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع فيما يبدو في خزان وقود قرب المطار.

وصرح وزير الطيران المدني المصري إن انفجارا وقع في خزانين للوقود خارج محيط مطار القاهرة وإن حركة الطيران لم تتأثر بالانفجار.

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق إنه تم تعليق الرحلات بالمطار مؤقتا بعد الانفجار الذي سمع في مناطق واسعة بالعاصمة.

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 12/07/2018

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