مصر: أحكام بالسجن على 37 متهما شكلوا شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الخميس أحكاما قضائية بالسجن لفترات تتراوح بين 15 عاما وثلاث سنوات على 37 متهما أدينوا بتشكيل شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية. ومن بين المحكومين 20 طبيبا و10 ممرضين. وكانت النيابة العامة قد أحالت 41 متها في تلك القضية إلى المحكمة في يوليو/تموز 2017.

ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية الجمعة أن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن بين ثلاث سنوات و15 عاما على 37 متهما بالاتجار بالأعضاء البشرية.

ووفقا للصحيفة، قررت محكمة جنايات القاهرة السجن 15 عاما لستة متهمين، بينما تفاوتت العقوبات للبقية بين ثلاث وسبع سنوات. وقرر القضاء تبرئة ثلاثة آخرين.

ونقلت الصحيفة أن التحقيقات أظهرت أن 20 طبيبا أجروا "29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب".

وشارك مع هؤلاء الأطباء "عشرة ممرضين وتسعة سماسرة ووسطاء واثنان من العاملين ببنك الدم"، بحسب المصدر.

وكان النائب العام المصري نبيل صادق أمر في تموز/يوليو العام الماضي بإحالة 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة لأعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، والتربّح من أعمال الوظيفة العامة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/07/2018