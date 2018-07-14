إسرائيل تشن غارات على غزة غداة مواجهات على الحدود

شنت إسرائيل السبت سلسلة غارات جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، غداة مواجهات على الحدود، قتل فيها فلسطيني وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح إضافة إلى جندي إسرائيلي.

شنّ سلاح الجو الإسرائيلي فجر السبت غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة غداة اشتباكات على الحدود لقي فيها فلسطيني حتفه وجرح أكثر من 200 آخرين إضافة إلى جندي إسرائيلي.

وأطلق مقاتلون فلسطينيون عشرات قذائف الهاون والصواريخ في اتجاه بلدات إسرائيلية محاذية للحدود بالتزامن مع الغارات.

ومنذ 30 آذار/مارس، بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها في عام 1948 عند إقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد. وقتل 140 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء التظاهرات. ولم يقتل أي إسرائيلي.

وأوضح مصدر أمني فلسطيني أن "طائرات الاحتلال شنت فجرا غارات جوية عدة استهدفت فيها مواقع للمقاومة الفلسطينية وألحقت أضرارا جسيمة"، دون أن يبلغ عن وجود إصابات. وأعلنت حركة حماس أنّها نفّذت هجمات "ردا" على الغارات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف نفقين لحركة حماس ومواقع مخصصة لإعداد بالونات حارقة يتم إطلاقها على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

وتابع أن الغارات جاءت "ردا على أعمال إرهابية خلال أعمال شغب عنيفة وقعت على طول الحاجز الأمني أمس تضاف إلى الهجمات اليومية ضد الأراضي الإسرائيلية عبر إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة".

وأوضح أنّ نظام القبة الحديدية اعترض ست قذائف صاروخية أطلقت من غزة، بينما بلغ عدد القذائف التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية 31.

وقال شهود أنّ مسلحين فلسطينيين أطلقوا نحو ثلاثين قذيفة هاون وعددا من الصواريخ في اتجاه بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع. ولم يفد عن وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان إن "التعامل الفوري للمقاومة مع تصعيد العدو والرد عليه بقوة يعكس حالة الوعي والوضوح الكبير لديها في الرؤية في إدارة الصراع وتوصيل الرسالة".

واعتبر أن الهجمات الفلسطينية تهدف إلى "ضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة وكافية لإجبارالعدو على وقف التصعيد وعدم التمادي في الاستهداف"، مضيفا أن "حماية شعبنا والدفاع عنه مطلب وطني وخيار إستراتيجي".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/07/2018