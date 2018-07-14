التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل

توصلت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة السبت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 15 آخرين على الأقل في تصعيد واسع بين الطرفين غداة احتجاجات الجمعة.

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مساء السبت التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل إثر تصعيد واسع تخللته غارات إسرائيلية كثيفة على القطاع أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 15 على الأقل.

وقال المتحدث باسم الجهاد داود شهاب "تم التوافق على وقف إطلاق النار بعد الاتصالات المكثفة التي جرت اليوم وفق تفاهمات القاهرة للعام 2014". مضيفا "نحن في فصائل المقاومة بما فيها حركة حماس تعاطينا مع الجهد المصري والإقليمي والدولي ووافقنا على وقف التصعيد العسكري".

وأوضح شهاب أن القرار "دخل حيّز التنفيذ اعتبارا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) على أن يلتزم الاحتلال وقف العدوان ومن جانبنا نؤكد حقنا في الرد على أي انتهاك عدواني".

ويذكر أن فلسطينيين قتلا في غارات جوية إسرائيلية بعد ظهر السبت على قطاع غزة استهدفت على غرار تلك التي سبقتها فجرا مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وذلك غداة احتجاجات الجمعة على الحدود بين القطاع وإسرائيل أوقعت قتيلين وأكثر من 200 جريح في صفوف الفلسطينيين.

كذلك، أسفرت غارات بعد الظهر عن إصابة 15 فلسطينيا، اثنان في رفح جنوب القطاع و13 في مدينة غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية ووزارة الصحة في غزة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق أن إسرائيل وجهت "أقسى ضربة" إلى حركة حماس منذ حرب العام 2014، مهددا بتكثيف الغارات إذا لزم الامر، فيما قال مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي إن سلسلة الغارات التي شنت على قطاع غزة هي الأكبر منذ عملية "الجرف الصامد"، التسمية التي أطلقتها إسرائيل على عمليتها العسكرية على غزة صيف العام المذكور.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/07/2018