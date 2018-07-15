سوريا: انطلاق عملية إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة من درعا

بدأت عملية إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة وعائلاتهم الأحد من مدينة درعا في جنوب سوريا، مهد الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات وتحولت إلى نزاع دموي.

انطلقت الأحد عملية إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة وعائلاتهم من درعا السورية والتي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.

وأكد مراسل فرانس برس أن مئات المقاتلين وبعض أفراد عائلاتهم استقلوا الأحد 15 حافلة، حاملين حقائبهم وأمتعتهم الشخصية.

وتجري عملية الإجلاء تنفيذا لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين روسيا وفصائل معارضة في المحافظة في السادس من تموز/يوليو.

وأضاف مراسل الوكالة أن القوات الروسية قامت بتفتيش الحافلات قبل انطلاقها بعيد الظهر نحو محافظة إدلب التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة شمال غرب البلاد. وتضم الدفعة الأولى مقاتلين من مختلف مناطق المحافظة.

تتعلق عملية الإجلاء بالمقاتلين الذي رفضوا اتفاق "المصالحة" بعد أن استبعد المفاوضون الروس في البداية احتمال مغادرة المقاتلين خلال الجولات الأولى من المفاوضات الصعبة.

وبالتزامن، تتواصل عملية تسليم الفصائل المقاتلة أسلحتها الثقيلة تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص كذلك على دخول مؤسسات الدولة إلى مناطق الفصائل تدريجيا وإجلاء المقاتلين الرافضين للتسوية.

وكانت قوات النظام قد أطلقت في 19 حزيران/يونيو بدعم روسي عملية عسكرية في محافظة درعا، وحققت تقدما سريعا في مواجهة الفصائل التي يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ الأردني الأمريكي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/07/2018