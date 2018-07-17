كندية من أصل مغربي تضع مولودتها على متن طائرة مغربية

أنجبت راكبة كندية من أصل مغربي طفلة على متن الخطوط الملكية المغربية، إذ جاءهاالمخاض فجأة خلال رحلة جوية بين الدار البيضاء ومونتريال بمساعدة أفراد طاقم الرحلة وأحد الركاب.

وضعت امرأة حامل في شهرها السابع مولودتها على متن طائرة خلال رحلة جوية بين الدار البيضاء ومونتريال قبل دقائق قليلة من الهبوط، بحسب الخطوط الجوية الملكية المغربية.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الراكبة وهي كندية من أصل مغربي حامل في شهرها السابع شعرت بمخاض الولادة بعد ساعات من الإقلاع.

ولفت بيان الشركة أيضا إلى أن أفراد طاقم الرحلة وطبيبة كانت من بين الركاب تدخلوا لإتمام عملية التوليد بنجاح.

وأوضحت الخطوط الملكية المغربية أن الأم وطفلتها بصحة جيدة وقد نقلتا إلى أحد مستشفيات مونتريال.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 17/07/2018