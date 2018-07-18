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الشرق الأوسط

العراق: العبادي يتعهد بمكافحة الفساد إثر احتجاجات اجتاحت جنوب البلاد

© أ ف ب | قوات الأمن العراقية تحاول احتواء مجموعة متظاهرين احتجاجا على البطالة في البصرة في جنوب العراق.

فيديو دانة منصور

آخر تحديث : 18/07/2018

مد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يديه للمتظاهرين مقدما تعهدات بتحسين الخدمات، في محاولة لاحتواء التظاهرات التي تجتاح جنوب البلاد للأسبوع الثاني على التوالي. فدعا المتظاهرين إلى التعاون مع الحكومة من أجل كشف "المندسين" وكل من يستهدف الأمن العام. وأشار إلى أن الأمن في العراق قد تحقق بعد تضحيات كبيرة.

نشرت في : 18/07/2018

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