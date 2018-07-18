العراق: العبادي يتعهد بمكافحة الفساد إثر احتجاجات اجتاحت جنوب البلاد

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اتفاق تاريخي للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي واليابان ضد سياسة ترامب الحمائية
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ريبورتاج: روسيا تستقطب الشركات الفرنسية رغم العقوبات الأوروبية
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روسيا: السجن 15 يوما لفرقة بوسي رايوت المعارضة لاقتحامها نهائي كأس العالم
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تركيا ترفع حالة الطوارئ بعد سنتين من حملة "تطهير" تلت محاولة الانقلاب
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واشنطن ترفض طلبات إعفاء شركات أوروبية تعمل في إيران من العقوبات
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كيليان مبابي.. ابن الضواحي الباريسية الذي يسير بثبات على خطى بيليه
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جنوب السودان: أطراف النزاع تستعد لتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة
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نيكاراغوا: سقوط قتيلين إثر هجوم القوات الموالية للحكومة على معقل للمعارضة
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أوباما يحذر من "سياسات الخوف والسخط" في ذكرى عيد ميلاد مانديلا
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التلفزيون السوري يؤكد دخول حافلات لإجلاء سكان من كفريا والفوعة
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ترامب: لا "مهلة محددة" لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية
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كفاح مانديلا ما يزال مؤثرا في العالم
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