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الشرق الأوسط

التلفزيون السوري يؤكد دخول حافلات لإجلاء سكان من كفريا والفوعة

مشهد من الفوعة

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/07/2018

قال التلفزيون الرسمي السوري إن حافلات وسيارات إسعاف دخلت الأربعاء بلدتي الفوعة وكفريا اللتان يحاصرهما مقاتلو المعارضة في شمال غرب سوريا، في إطار اتفاق لإجلاء سكان.

دخلت الأربعاء حافلات وسيارات إسعاف بلدتي الفوعة وكفريا (شمال غرب سوريا) المحاصرتين من الجماعات المسلحة، بموجب اتفاق لإجلاء سكان، حسب التلفزيون السوري.

وأكد التلفزيون دخول "88 حافلة وعدد من عربات الإسعاف إلى بلدتي كفريا والفوعة تنفيذا للاتفاق القاضي بإجلاء عدد من أهالي البلدتين المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية"

وقالت مصادر أمس الثلاثاء إن مفاوضين من المعارضة وآخرين مدعومين من إيران توصلوا إلى اتفاق لإجلاء آلاف الأشخاص من البلدتين الشيعيتين مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين في سجون الدولة.

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 18/07/2018

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