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الشرق الأوسط

إسرائيل: هل يكسر قانون "الدولة القومية" التوازن بين طابعها اليهودي والديمقراطي؟

© أرشيف / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو ثمين الخيطان

آخر تحديث : 19/07/2018

تبنى الكنيست الإسرائيلي الخميس قانونا جديدا ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي". ويرى كثيرون أن هذا القانون يكسر توازنا كان قائما، بين الطابع اليهودي والآخر الديمقراطي للدولة. ويحذر باحثون ومواطنون عرب في إسرائيل من أن الهوية الدينية باتت اليوم طاغية على تلك الديمقراطية.

نشرت في : 19/07/2018

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