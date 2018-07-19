إسرائيل: هل يكسر قانون "الدولة القومية" التوازن بين طابعها اليهودي والديمقراطي؟

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اليمن: مقتل قائد عسكري رفيع بمأرب وعشرات القتلى والجرحى في قصف على تعز والحديدة
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ترامب يطلب من أردوغان إطلاق سراح القس الأمريكي المعتقل بتهم تتعلق "بالإرهاب"
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وفد فلسطيني يفشل في الحصول على تأشيرات لحضور اجتماع في الأمم المتحدة
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كن رجلا: حملة مغربية ضد "العري" في الشواطئ...تثير الانتقاد والسخرية
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ترامب يحمل بوتين شخصيا مسؤولية التدخل في الانتخابات الأمريكية
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بريطانيا: إدانة متطرف إسلامي بالتحضير لقطع رأس تيريزا ماي
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سوريا: انتهاء إجلاء جميع السكان من بلدتي الفوعة وكفريا
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رفع حالة الطوارئ في تركيا والمعارضة تخشى استمرار حملة "التطهير"
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رئيس الوزراء المجري المعروف بمواقف "معادية للسامية" يزور إسرائيل
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اتفاق على استعادة الجيش السوري مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في القنيطرة
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إسرائيل: الكنيست يقر مشروع قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"
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ماريا بوتينا... مجرد طالبة مولعة بالأسلحة أو جاسوسة روسية جديدة؟
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